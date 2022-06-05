خبر في الجول - بعد قرار كاف المنتظر بخصوص المشاركة في إفريقيا.. موقف الزمالك من القضايا

يستعد نادي الزمالك لدفع الغرامة الموقعة عليه في قضية نادي ماريتيمو البرتغالي الخاصة بانتقال محمد إبراهيم.

وعلم FilGoal.com أن قضية ماريتيمو هي القضية الوحيدة التي تم إصدار حكم نهائي فيها.

وسيدفع الزمالك غرامة تقارب مليون و100 ألف يورو من أجل حل مشكلة القيد وتجنب خطر عدم المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لـFilGoal.com في وقت سابق عن الشروط التي يجب توافرها في الأندية من أجل السماح لها بالمشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية في الموسم المقبل.

وقال المصدر لـFilGaol.com: "لجنة التراخيص في كاف اتخذت قرارا بمنع أي ناد عليه قضايا أو أحكام نهائية من المشاركة في بطولات الأندية الموسم المقبل".

وأضاف "القرار صدر من أسابيع وتم إخطار الاتحادات المحلية به، والقرار ينطبق على أي ناد تعرض لحكم نهائي الاتحاد الدولي أو المحكمة الرياضية قبل نهاية عام 2021 ولم يسوي الحكم حتى نهاية مارس الماضي".

وأشار "لجنة المسابقات في كاف قررت أن يتم إرسال أسماء الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية يوم 30 يونيو الجاري".

وأتم تصريحاته "ننتظر هذا الموعد لمراجعة موقف كل الأندية مع الاتحاد الدولي، وفي حالة وجود نادي مخالف سنخطر الاتحاد المحلي الخاص به لمعرفة موقفه القانوني من القضايا قبل إصدار القرار بمنعه من المشاركة وفي حالة استبعاد أي ناد سنطلب من اتحاده المحلي ترشيخ ناد آخر بدلا منه للمشاركة".

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة أكدت أنها سترجع لآخر نقطة يتساوى فيها جميع فرق الدوري في المباريات الملعوبة لتحديد المشاركين في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وأوضح أمير مرتضى المشرف على الكرة في الزمالك في وقت سابق حقيقة إيقاف النادي عن القيد بسبب قضية محمود عبد الرازق "شيكابالا" الخاصة بالمستحقات المتأخرة إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وانتشرت بعض التقارير التي تشير لإيقاف نادي الزمالك عن الانتقالات بسبب قضية سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وصرّح أمير مرتضى المشرف على الكرة في النادي لـ FilGoal.com: "لا جديد في قضية شيكابالا بعد اتخاذ النادي الخطوات القانونية، وننتظر القرار عن كثب، وهدفنا الحفاظ على حقوق الزمالك".

وأضافا "لا نعرف سبب إثارة هذا الأمر في الوقت الحالي، خاصة أن الخطاب منذ عدة أشهر".

وحسبما علم FilGoal.com فأن نادي الزمالك عقب صدور قرار لجنة الانضباط بالعقوبة تقدم باستئناف في المحكمة الرياضية الدولية.

والاستئناف يعني إيقاف تنفيذ الحكم.

ويتحدد موعد لجنة استماع جديدة في المحكمة الرياضية الدولية، في انتظار القرار الجديد.

وهو ما يعني عدم توقيع أي عقوبات على الزمالك، وبالتالي لن يتم حرمان النادي من القيد في سوق الانتقالات.

وكان سبورتنج لشبونة قد حصل على حكم نهائي في أكتوبر الماضي بضرورة دفع 500 ألف دولار للنادي البرتغالي وهي قيمة انتقال شيكابالا من الأساس.

وحصل لشبونة أيضا على 10% فائدة على ذلك المبلغ على كام وبما إن القضية تعود لـ 2015 فوصل المبلغ إلى 800 ألف دولار.

وكان لشبونة قد أراد الحصول على 400 ألف دولار إضافية كانوا في عقد الانتقال كشرط جزائي حال عدم السداد لكن فيفا رفض الدعوى.

ونجح لشبونة اليوم في الحصول على موافقة باستئنافه على قرار فيفا من المحكمة الدولية ليتم إضافة الـ 400 ألف دولار على الغرامة الموقعة على نادي الزمالك.

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