كريستيانو يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير مانشستر يونايتد

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد رسالة لجماهير ناديه بعد فوزه بجائزئتين عن الموسم المنصرم.

رونالدو توج بجائزة لاعب العام في مانشستر يونايتد، كما حصد جائزة هدف الموسم بتصويت الجماهير.

وقال رونالدو "شكرا لكل المشجعين الذين صوتوا لي. لا يمكنني أن أكون أكثر فخرا بالفوز بجائزة السير مات باسبي كلاعب الموسم بمانشستر يونايتد في عام عودتي إلى أولد ترافورد وإلى الدوري الإنجليزي".

وأضاف عبر حسابه الشخصي على إنستجرام "أهدي هذه الجائزة من لكل المشجعين الذين لم يخذلونا قط خلال هذا الموسم الصعب للغاية".

وأتم رسالته "شكرا جزيلا لكم على وقوفكم بجانبنا دائما وعلى مساعدتنا في إعادة مانشستر يونايتد إلى المسار الصحيح. نحن نعلم أننا نستطيع الاعتماد عليكم".

وأعلن يونايتد حصول رونالدو على جائزة السير مات باسبي كلاعب العام في مانشستر يونايتد بعد تصويت جمهور النادي حول جميع أنحاء العالم.

رونالدو سجل 18 هدفا خلال الموسم المنقضي بالدوري الإنجليزي وضعته في المركز الثالث خلف محمد صلاح وسون هيونج مين برصيد 23 هدفا.

الجائزة التي حصل عليها رونالدو تختلف عن تتويج الحارس الإسباني ديفيد دي خيا بجائزة لاعب الموسم في نادي مانشستر يونايتد للموسم المنقضي 2021-22 وذلك بتصويت اللاعبين، حيث تعد جائزة النجم البرتغالي بتصويت الجمهور بمثابة الجائزة الأصلية.

رونالدو حصل على الجائزة للمرة الرابعة في مسيرته مع مانشستر يونايتد حيث سبق وأن حصل عليها في مواسم 2003-2004، 2007-2008، 2007-2008 بخلاف الموسم المنصرم.

ويعد رونالدو هو أكثر من توج بالجائزة منذ بدايتها في تاريخ يونايتد بالتساوي مع الحارس ديفيد دي خيا.

وحصل هدف رونالدو الأول في مرمى توتنام في أولد ترافورد في شهر مارس الماضي على النسبة الأعلى من تصويت جماهير النادي ليفوز بجائزة أجمل أهداف الموسم.

رونالدو سجل هاتريك في تلك المباراة، ليساهم بشكل رئيسي في خروج يونايتد منتصرا بثلاثة أهداف لهدفين أمام الفريق اللندني.

وسجل البالغ من العمر 37 عاما 24 هدفا في جميع المسابقات بقميص الشياطين الحمر خلال الموسم المنقضي 2021-2022.

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