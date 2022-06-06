"بسبب الإساءة لـ حسن مصطفى".. الاتحاد المصري لكرة اليد يتوجه ببلاغات ضد رئيس الزمالك

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 13:37

كتب : محمد سمير

حسن مصطفى - قرعة مصر 2021

توجه الاتحاد المصري لكرة اليد ببلاغ رسمي إلى النائب العام وذات البلاغ إلى رئاسة الجمهورية ووزير الشباب والرياضة ورئاسة الوزراء واللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب الإساءة المتعمدة لحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي.

وشدد بيان الاتحاد المصري أن حسن مصطفى يمثل رمزا من رموز الدولة المصرية ويشرف كل مصري في كافة المحافل الدولية.

وجاء بيان الاتحاد المصري لكرة اليد كالآتي:

أخبار متعلقة
كرة يد - مروة عيد تحصد جائزة أفضل لاعبة في الدوري الفرنسي كرة يد - علي زين ينضم للثنائي المصري في دينامو بوخارست كرة يد - تحديد مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية بالكامل كرة يد - قرعة ألعاب البحر المتوسط.. مصر وتونس في المجموعة الأولى

"فوجئ الشعب المصري العظيم قيادة وحكومة ومؤسسات بصورة صادرة عن نادي يمثل أحد المؤسسات الرياضية المصرية العريقة ومنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وضعها رئيس نادي الزمالك على مجموعة الحمامات وكتب عليه (مجمع توليتات حسن مصطفى) وذلك ليراها العالم أجمع".

"حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لأربع دورات متتالية والرئيس الشرفي للاتحاد المصري لكرة اليد مدى الحياة، هذا الرجل يمثل رمزا من الرموز المصرية الذي يفتخر به كل مصري ويشرفه في كافة المحافل الدولية ويرفع اسم مصرنا العزيزة عاليا أمام العالم".

"الرجل الذي يستقبل في كافة دول العالم استقبالا رسميا كرئيس للاتحاد الدولي لكرة اليد بحفاوة وترحاب واخترام وتقدير والذي كرمته القيادة السياسية وأطلقت اسمه على أحدث مجمع صالات رياضية بمدينة 6 أكتوبر بينما يتم السخرية من تكريم الدولة من رئيس نادي الزمالك".

"هل وصل بنا التدني الأخلاقي إلى هذا الحد الذي هو إهانة لبلدنا الغالي؟".

"أخيرا فإن الاتحاد المصري لكرة اليد يهيب بقيادة الدولة ومؤسساتها الوقوف بحسم وحزم أمام هذه الممارسات التي تهين الدولة ورموزها أمام العالم الذي يقدرنا ويحترما ويعتز بمصرنا الحبيبة، وينوه إلى أنه لن يسكت أو يتغاضى عن هذه الإهانة التي طالته بشكل خاص".

"يتوجه الاتحاد ببلاغ إلى السيد النائب العام ضد رئيس نادي الزمالك لما بدر منه من إهانة لرمز من رموز الدولة والعالم وذات البلاغ موجه إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ومجلس النواب واللجنة الأولمبية المصرية باعتبار هذه المؤسسات المنوط بها الدفاع عن الدولة المصرية آملين في اتخاذها ما تراه مناسبا في شأن ما أصابنا وأصاب الشعب المصري والعالم من إهانة سخيفة متعمدة ضد رمز من رموزنا".

طالع أيضا..

صدمة كبيرة للاسكواش المصري

منتخب مصر يوضح موقف المصابين

جديد موقف ماني بين ليفربول وبايرن

مؤتمر إيهاب جلال بعد أول فوز رسمي

كرة يد اتحاد اليد الاتحاد المصري لكرة اليد حسن مصطفى مرتضى منصور
نرشح لكم
بعد قرار تمثيل إنجلترا.. الشوربجي: لأول مرة سأحظى بالدعم.. ومتحمس لخوض التحدي خبر في الجول - رغم قرار شقيقه.. مروان الشوربجي مستمر في تمثيل مصر ببطولات الاسكواش تنس - أنس جابر تواصل إنجازاتها وتتقدم للمركز الرابع عالميا لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا نادال: سأواصل القتال.. وبدون هؤلاء لاعتزلت منذ وقت طويل تنس - الرابعة عشر.. نادال يستعيد عرش رولان جاروس تنس - شفيونتيك: لم أصدق نفسي حين رأيت ليفاندوفسكي في المدرجات مرتضى في تقديم صفقات الطائرة: إنه عصر الاحتراف.. وشكوى منتظرة بسبب التهديد
أخر الأخبار
وصفه بالعاهرة وهدده بكسر ساقه.. هالاند يتهم مدافع السويد بالتعدي اللفظي 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
كلوب: قررنا تمديد عقد ميلنر لهذه الأسباب 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيراميكا كليوباترا ينهي معسكره المغلق بوديتين أمام طلائع الجيش ساعة | الكرة المصرية
ميلنر مستمر مع ليفربول حتى 2023 ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد قرار تمثيل إنجلترا.. الشوربجي: لأول مرة سأحظى بالدعم.. ومتحمس لخوض التحدي ساعة | رياضات أخرى
مجموعة مصر - غينيا تفقد مدافع برينتفورد أمام مالاوي ساعة | الكرة الإفريقية
آس: بعد برشلونة.. يوفنتوس يبدي اهتمامه بـ كارلوس سولير 2 ساعة | ميركاتو
نيمار يواصل الزحف نحو رقم بيليه التاريخي ويقود البرازيل للفوز على اليابان 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 2 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 3 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا 4 خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك