لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 11:00

كتب : محمد سمير

محمد الشوربجي

أعلن الاتحاد الإنجليزي للاعبين الاسكواش المحترفين تمثيل محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميا لـ إنجلترا بداية من بطولة موريشيوس المفتوحة.

وتقام منافسات بطولة موريشيوس خلال الفترة من 7 إلى 11 يونيو الجاري كواحدة من البطولات الذهبية في الموسم.

وكان محمد الشوربجي قد حقق العديد من الإنجازات تحت العلم المصري منذ انطلاق مسيرته الاحترافية.

أخبار متعلقة
اسكواش - مصطفى عسل يفوز بلقب بطولة الجونة لأول مرة اسكواش - هانيا الحمامي تفوز بلقب بطولة الجونة لأول مرة اسكواش – في حضور مجدي يعقوب.. بطل جديد منتظر لبطولة الجونة في السيدات والرجال اسكواش - تأهل رباعي مصري في ختام ربع نهائي الجونة اسكواش - علي فرج يستعيد قمة التصنيف.. واستمرار صدارة نوران جوهر

وبات محمد الشوربجي أول لاعبا حقق إنجازات دولية تحت العلم المصري يمثل دولة أخرى في المنافسات الدولية.

وقال محمد الشوربجي لحساب الاتحاد الإنجليزي: "أنا متحمس جدا لتمثيل إنجلترا الآن".

وأضاف "عشت في إنجلترا أكثر من نصف حياتي وتدربت على يد مدربين بريطانيين".

وتابع الشوربجي "جئت للدراسة في إنجلترا عام 2006 وأصبحت مدينة بريستول موطني".

واختتم تصريحاته "بصفتي مواطنا بريطانيا الآن، سأقدم كل ما بوسعي لدولة لطالما دعمتني لسنوات عديدة".

ويصبح الشوربجي لاعبا إنجليزيا بداية من البطولة المقبلة لتكون منافسات الجونة المفتوحة للاسكواش أخر بطولاته كلاعب مصري.

ومن المتوقع أن يشارك محمد الشوربجي في بطولة بريطانية المحلية والمقرر لها في الفترة من 13 إلى 18يونيو الجاري بمدينة مانشستر.

ويبلغ الشوربجي من العمر 31 عاما وبدأ مسيرته الاحترافية في 2006 وخاض منذ ذلك التوقيت 178 بطولة دولية.

ونجح الشوربجي في تحقيق لقب 44 بطولة دولية من 71 نهائي وصل إليه ليصبح أكثر اللاعبين المصريين تحقيقا للألقاب في رياضة الاسكواش.

وسبق لمحمد الشوربجي التتويج بلقب بطولة العالم مرة واحدة في 2017 بينما حل وصيفا ثلاث مرات.

وحصل الشوربجي على العديد من البطولات الكبرى خلال مسيرته إذ حقق لقب بريطانيا المفتوحة ثلاث مرات وبنفس الرصيد حقق بطولة أمريكا المفتوحة وبطولة الأبطال.

ويعتبر محمد الشوربجي خامس أكثر اللاعبين تصدرا للتصنيف العالمي للعبة برصيد 50 شهرا والمصري الأكثر تصدرا لقمة التصنيف.

وكان أغسطس 2021 أخر مرة تصدر فيها محمد الشوربجي التصنيف العالمي للاسكواش ويفصله 9 أشهر عن المركز الرابع و10 عن المركز الثالث.

طالع أيضا

صلاح يعد برشلونة؟

اجتماع طارئ في الزمالك

تكريم محمد صلاح

ماني: كنت أمزح!

اسكواش محمد الشوربجي إنجلترا مصر
نرشح لكم
بعد قرار تمثيل إنجلترا.. الشوربجي: لأول مرة سأحظى بالدعم.. ومتحمس لخوض التحدي "بسبب الإساءة لـ حسن مصطفى".. الاتحاد المصري لكرة اليد يتوجه ببلاغات ضد رئيس الزمالك خبر في الجول - رغم قرار شقيقه.. مروان الشوربجي مستمر في تمثيل مصر ببطولات الاسكواش تنس - أنس جابر تواصل إنجازاتها وتتقدم للمركز الرابع عالميا نادال: سأواصل القتال.. وبدون هؤلاء لاعتزلت منذ وقت طويل تنس - الرابعة عشر.. نادال يستعيد عرش رولان جاروس تنس - شفيونتيك: لم أصدق نفسي حين رأيت ليفاندوفسكي في المدرجات مرتضى في تقديم صفقات الطائرة: إنه عصر الاحتراف.. وشكوى منتظرة بسبب التهديد
أخر الأخبار
وصفه بالعاهرة وهدده بكسر ساقه.. هالاند يتهم مدافع السويد بالتعدي اللفظي 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
كلوب: قررنا تمديد عقد ميلنر لهذه الأسباب 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيراميكا كليوباترا ينهي معسكره المغلق بوديتين أمام طلائع الجيش ساعة | الكرة المصرية
ميلنر مستمر مع ليفربول حتى 2023 ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد قرار تمثيل إنجلترا.. الشوربجي: لأول مرة سأحظى بالدعم.. ومتحمس لخوض التحدي ساعة | رياضات أخرى
مجموعة مصر - غينيا تفقد مدافع برينتفورد أمام مالاوي ساعة | الكرة الإفريقية
آس: بعد برشلونة.. يوفنتوس يبدي اهتمامه بـ كارلوس سولير 2 ساعة | ميركاتو
نيمار يواصل الزحف نحو رقم بيليه التاريخي ويقود البرازيل للفوز على اليابان 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 2 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 3 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا 4 خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك