لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا

أعلن الاتحاد الإنجليزي للاعبين الاسكواش المحترفين تمثيل محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميا لـ إنجلترا بداية من بطولة موريشيوس المفتوحة.

وتقام منافسات بطولة موريشيوس خلال الفترة من 7 إلى 11 يونيو الجاري كواحدة من البطولات الذهبية في الموسم.

وكان محمد الشوربجي قد حقق العديد من الإنجازات تحت العلم المصري منذ انطلاق مسيرته الاحترافية.

وبات محمد الشوربجي أول لاعبا حقق إنجازات دولية تحت العلم المصري يمثل دولة أخرى في المنافسات الدولية.

وقال محمد الشوربجي لحساب الاتحاد الإنجليزي: "أنا متحمس جدا لتمثيل إنجلترا الآن".

وأضاف "عشت في إنجلترا أكثر من نصف حياتي وتدربت على يد مدربين بريطانيين".

وتابع الشوربجي "جئت للدراسة في إنجلترا عام 2006 وأصبحت مدينة بريستول موطني".

واختتم تصريحاته "بصفتي مواطنا بريطانيا الآن، سأقدم كل ما بوسعي لدولة لطالما دعمتني لسنوات عديدة".

ويصبح الشوربجي لاعبا إنجليزيا بداية من البطولة المقبلة لتكون منافسات الجونة المفتوحة للاسكواش أخر بطولاته كلاعب مصري.

ومن المتوقع أن يشارك محمد الشوربجي في بطولة بريطانية المحلية والمقرر لها في الفترة من 13 إلى 18يونيو الجاري بمدينة مانشستر.

ويبلغ الشوربجي من العمر 31 عاما وبدأ مسيرته الاحترافية في 2006 وخاض منذ ذلك التوقيت 178 بطولة دولية.

ونجح الشوربجي في تحقيق لقب 44 بطولة دولية من 71 نهائي وصل إليه ليصبح أكثر اللاعبين المصريين تحقيقا للألقاب في رياضة الاسكواش.

وسبق لمحمد الشوربجي التتويج بلقب بطولة العالم مرة واحدة في 2017 بينما حل وصيفا ثلاث مرات.

وحصل الشوربجي على العديد من البطولات الكبرى خلال مسيرته إذ حقق لقب بريطانيا المفتوحة ثلاث مرات وبنفس الرصيد حقق بطولة أمريكا المفتوحة وبطولة الأبطال.

ويعتبر محمد الشوربجي خامس أكثر اللاعبين تصدرا للتصنيف العالمي للعبة برصيد 50 شهرا والمصري الأكثر تصدرا لقمة التصنيف.

وكان أغسطس 2021 أخر مرة تصدر فيها محمد الشوربجي التصنيف العالمي للاسكواش ويفصله 9 أشهر عن المركز الرابع و10 عن المركز الثالث.

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