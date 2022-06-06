صلاح يغيب عن لقاء إثيوبيا بسبب الإصابة

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 14:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح في مباراة مصر ضد غينيا

سيغيب محمد صلاح قائد منتخب مصر عن الفراعنة في مباراة إثيوبيا يوم الخميس المقبل بسبب الإصابة.

ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا ضمن ثاني جولات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وأفاد اتحاد الكرة المصري عبر حسابه على تويتر: "فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال إراحة محمد صلاح في مباراة إثيوبيا بعدما أثبتت الآشعة إصابته بشد خفيف".

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وأضاف "يشارك محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في مران الفريق اليوم بعد سلبية مسحة كورونا التي خضع لها الحارس تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا".

وكان الشناوي قد غاب عن مواجهة مصر أمام غينيا في افتتاح منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

كما خضع محمود حسن "تريزيجيه" للكشف بالآشعة والتي أثبتت إصابته بشد في العضلات وسيتم تحديد موقفه من اللحاق بمباراة أثيوبيا من عدمه لاحقا.

وتغلب منتخب مصر على غينيا بهدف دون مقابل سجله مصطفى محمد في الوقت القاتل قبل نهاية اللقاء.

ويستعد منتخب مصر للسفر إلى مالاوي لمواجهة منتخب إثيوبيا ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وكان منتخب إثيوبيا قد خسر أمام مالاوي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الافتتاحية.

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