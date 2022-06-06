رومانو: اتفاق بين ماني وبايرن ميونيخ.. وسبب تعطل الصفقة إلى الآن

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 10:56

كتب : FilGoal

ساديو ماني

وصل ساديو ماني جناح منتخب السنغال وفريق ليفربول إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية مع بايرن ميونيخ.

ويبقى عدم وجود اتفاق مع ليفربول حتى الآن سببا في تعطل الصفقة.

ورفض ليفربول عرض بايرن ميونيخ بشأن ساديو ماني بسبب قيمة الصفقة.

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وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار الانتقالات عن عدم وجود مشكلة في الاتفاق بين ماني وبايرن ميونيخ ولكن لا يوجد اتفاق بين الناديين بشأن رسوم الصفقة حتى الآن.

وأوضح رومانو أن ماني مستعدا للتوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونيخ بشأن الشروط الشخصية ولا توجد أي مشكلة في تلك النقطة.

وأشار إلى أن ليفربول لم يوافق حتى الآن بشأن العرض المقدم من بايرن ميونيخ.

ومن المقرر أن تتواصل المحادثات بين الناديين في الأيام المقبلة من أجل حسم الصفقة.

وكانت تقارير إنجليزية قد كشفت عن رفض ليفربول العرض المقدم من بايرن ميونيخ وقيمته 21 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 4 مليون جنيه إسترليني كمكافآت.

وتشمل المكافآت على سبيل المثال تحقيق بايرن ميونيخ للقب دوري أبطال أوروبا أو الأهداف التي يسجلها ماني.

وألمح ماني قبل يومين إلى إمكانية رحيله من ليفربول، بالتزامن مع الشائعات الأخيرة عن انتقاله إلى بايرن ميونيخ.

وتحدث ساديو ماني نجم ليفربول ومنتخب السنغال على هامش تصفيات كأس أمم إفريقيا عن مسألة رحيله عن ناديه الإنجليزي.

فقد قال ماني في المؤتمر الصحفي: "60% من السنغاليين يريدون رحيلي عن ليفربول. أليس ذلك ما تريدونه؟ سأفعل ما ترغبون به".

وعاد ماني ليوضح تصريحاته الأخيرة قائلا "إنه كان يمزح فقط".

وكان ماني قد أنهى الموسم مع ليفربول بخسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وخسارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، بينما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

أما على صعيد المنتخب توج ماني بكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون وتأهل إلى كأس العالم.

ولعب ماني 51 مباراة مع ليفربول الموسم المنقضي في مختلف المسابقات وساهم في 28 هدفا.

ونجح ماني في تسجيل 23 هدفا بينما صنع 5 آخرين.

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