خبر في الجول - مجدي عبد العاطي يتولى قيادة زد
الأحد، 05 يونيو 2022 - 20:10
كتب : FilGoal
علم FilGoal.com أن نادي زد تعاقد مع مجدي عبد العاطي لتولي قيادة الفريق في دوري الدرجة الثانية.
جاء ذلك بعد اجتماع تم عصر اليوم، أسفر عن إتمام الاتفاق على قيادة الفريق، وسيتم الإعلان الرسمي خلال ساعات.
ويأتي عبد العاطي خلفا لسمير كمونة، الذي تولى الفريق بدوره خلفا لإسماعيل يوسف.
وتلقى مجدي عبد العاطي عدة عروض من أندية مجموعة القاهرة، ولكنه فضل عرض زد نظرا لرغبة إدارة النادي في الصعود إلى الدوري الممتاز بعد موسمين في الدرجة الثانية.
يذكر أن مجدي عبد العاطي تمكن من الصعود مع نادي أسوان وفاركو، ويطمح لصعوده الثالث إلى قمة درجات الكرة المصرية.
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