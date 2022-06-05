تكريم خاص لـ محمد صلاح على هامش مباراة مصر وغينيا

الأحد، 05 يونيو 2022 - 16:57

كتب : أحمد الخولي

محمد صلاح مع مصر أمام السنغال

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تنظيم تكريم خاص لـ محمد صلاح نجم المنتخب على هامش مباراة غينيا.

وأعلن الاتحاد عن تكريم محمد صلاح تقديرا لنجاحاته مع ناديه ليفربول ومنتخبنا الوطني خلال الفترة الأخيرة.

كان محمد صلاح قد حصد لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، بجانب حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في تاريخه، وخسارة نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ويلتقي منتخب مصر مع منتخبا غينيا وإثيوبيا خلال الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا. المباراة الأولى في مصر مساء اليوم، فيما ستكون الثانية في مالاوي يوم 9 يونيو.

ويلعب منتخب مصر مع كوريا الجنوبية وديا يوم 14 يونيو في كوريا بعد ذلك بنهاية فترة التوقف.

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