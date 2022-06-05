مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: منتخب مصر يرتدي الزي القديم في التوقف الحالي

الأحد، 05 يونيو 2022 - 14:39

كتب : أحمد الخولي بسام أبوبكر

منتخب مصر

يلعب منتخب مصر أمام غينيا بالزي القديم في التاسعة من مساء اليوم الأحد في افتتاح التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023.

ولم يتسلم المنتخب المصري الزي الجديد حتى الآن، لذلك يخوض مبارياته الثلاثة في التوقف الدولي الحالي بالزي القديم.

ويلعب منتخب مصر أمام غينيا مساء اليوم قبل أن يواجه إثيوبيا في الجولة الثانية من التصفيات وأخيرا يواجه الفراعنة منتخب كوريا الجنوبية وديا.

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وقال مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "يرتدي منتخب مصر اليوم الزي القديم".

وأوضح "الزي الجديد سيصل في شهر سبتمبر المقبل ويشهد اختلافا كبيرا عن التصميم الحالي".

واختتم تصريحاته "الثلاث مباريات المقبلة للفريق بكل تأكيد ستكون بالزي القديم".

ويبدأ منتخب مصر مشواره تحت القيادة الفنية الجديد مع إيهاب جلال المدير الفني الحالي.

ويقع الفراعنة في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات غينيا وإثيوبيا ومالاوي.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وكان منتخب مصر قد حصد وصافة النسخة الماضية بعد الخسارة من السنغال بركلات الترجيح.

منتخب مصر الزي القديم الزي الجديد
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