مصر أمام غينيا.. لتجنب شيء لم يحدث منذ 46 عامًا

الأحد، 05 يونيو 2022 - 14:26

كتب : زكي السعيد

مران منتخب مصر الأول تحت قيادة إيهاب جلال

يلعب منتخب مصر أمام غينيا في التاسعة من مساء اليوم لافتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويسعى منتخب مصر لتجنب ما لم يحدث منذ 46 عاما.

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