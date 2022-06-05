خبر في الجول - رئيس وفاق سطيف يزور الأهلي ويجتمع بـ الخطيب

يزور عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري، النادي الأهلي في الوقت الحالي.

ويجتمع سرار مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمقر الجزيرة على هامش زيارته للنادي.

وكان الأهلي قد واجه وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووجه الأهلي الشكر إلى الفريق الجزائري عقب مباراة الإياب بسبب الاهتمام ببعثة الأهلي وكرم الضيافة.

وعلم FilGoal.com أن عبد الحكيم سرار وصل إلى مقر النادي الأهلي في زيارة.

ويجتمع سرار على هامش الزيارة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكان قد ارتبط اسم أحمد القندوسي لاعب وسط الفريق الجزائري بالانتقال إلى الأهلي.

ونفى سرار في تصريحات لـ FilGoal.com منذ يومين وجود مفاوضات مع أي فريق مصري لضم القندوسي.

وشدد سرار في تصريحاته أن اللاعب يمتد تعاقده حتى 2026 وغير قابل للمساس الموسم المقبل.

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