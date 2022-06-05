لكشف تفاصيل أزمة نهائي دوري الأبطال.. الخطيب يعقد مؤتمرا صحفيا السبت

الأحد، 05 يونيو 2022 - 13:44

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب رئيس الأهلي

أعلن الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن عقد محمود الخطيب رئيس النادي مؤتمرا صحفيا ظهر السبت المقبل.

ويعقد الخطيب المؤتمر الصحفي لكشف كل التفاصيل المتعلقة بأزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال.

وكان الأهلي قد خسر أمام الوداد المغربي بهدفين دون مقابل في نهائي دوري الأبطال الذي أقيم على ملعب محمد الخامس.

أخبار متعلقة
عصام عبد الفتاح: تحديد حكام مباراة الأهلي والزمالك مسألة وقت مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول قيمة بند الشراء في عقد بادجي.. ونسبة إعادة البيع الأهلي يعلن رحيل بادجي بشكل نهائي نادر شوقي لـ في الجول: محمد محمود لم يتردد في الموافقة على عرض الأهلي.. وينتظر الفرصة

ووجه النادي الأهلي الدعوة لكافة وسائل الإعلام المصرية وغيرها لحضور المؤتمر.

وجاء على موقع الأهلي الرسمي الآتي: "يعقد محمود الخطيب رئيس النادي مؤتمرا صحفيا في الثانية عشرة ظهر السبت المقبل".

وأضاف "ويأتي ذلك لكشف كل التفاصيل المتعلقة بأزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال والتي أقيمت مساء الإثنين الماضي بالمغرب".

واختتم "يوجه النادي الدعوة لكافة وسائل الإعلام المصري وغيرها لحضور المؤتمر".

وكان الأهلي قد أعلن قبل المباراة النهائية عن عقد مؤتمرا لكشف أزمة لعب المباراة النهائية في المغرب.

طالع أيضا

ملامح تشكيل مصر أمام غينيا

أزمة في مران غينيا قبل مواجهة مصر

قيمة انتقال بادجي لـ أميان

مصير معين الشعباني مع المصري وموعد إعلان التعاقد مع حسام حسن

الأهلي نهائي دوري الأبطال محمود الخطيب
نرشح لكم
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: منتخب مصر يرتدي الزي القديم في التوقف الحالي مصر أمام غينيا.. لتجنب شيء لم يحدث منذ 46 عامًا خبر في الجول - رئيس وفاق سطيف يزور الأهلي ويجتمع بـ الخطيب طبيب بيراميدز يكشف إصابة محمد حمدي وموعد عودته موعد مباريات الأحد 5 يونيو 2022.. مصر في اختبار إيهاب جلال الأول وملحق المونديال وادي دجلة بطلا لـ كأس مصر للسيدات على حساب المعادي واليخت جنونتو: سترلينج نجمي المفضل.. وهكذا فكرت قبل صناعة هدفي الأول مع إيطاليا في الجول يكشف موقف طارق حامد من المشاركة في القمة
أخر الأخبار
تقرير: سيتي يحدد سعر مدافعه.. ونيوكاسل يرغب في ضمه 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: منتخب مصر يرتدي الزي القديم في التوقف الحالي 25 دقيقة | الكرة المصرية
مصر أمام غينيا.. لتجنب شيء لم يحدث منذ 46 عامًا 38 دقيقة | الكرة المصرية
تشواميني يتحدث عن شائعات انتقاله لريال مدريد 43 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - رئيس وفاق سطيف يزور الأهلي ويجتمع بـ الخطيب 47 دقيقة | الكرة المصرية
تنس - شفيونتيك: لم أصدق نفسي حين رأيت ليفاندوفسكي في المدرجات ساعة | رياضات أخرى
لكشف تفاصيل أزمة نهائي دوري الأبطال.. الخطيب يعقد مؤتمرا صحفيا السبت ساعة | الكرة المصرية
رونالدو يتوج بجائزة جديدة في مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 2 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 3 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا 4 خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك