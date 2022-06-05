لكشف تفاصيل أزمة نهائي دوري الأبطال.. الخطيب يعقد مؤتمرا صحفيا السبت

أعلن الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن عقد محمود الخطيب رئيس النادي مؤتمرا صحفيا ظهر السبت المقبل.

ويعقد الخطيب المؤتمر الصحفي لكشف كل التفاصيل المتعلقة بأزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال.

وكان الأهلي قد خسر أمام الوداد المغربي بهدفين دون مقابل في نهائي دوري الأبطال الذي أقيم على ملعب محمد الخامس.

ووجه النادي الأهلي الدعوة لكافة وسائل الإعلام المصرية وغيرها لحضور المؤتمر.

وجاء على موقع الأهلي الرسمي الآتي: "يعقد محمود الخطيب رئيس النادي مؤتمرا صحفيا في الثانية عشرة ظهر السبت المقبل".

وأضاف "ويأتي ذلك لكشف كل التفاصيل المتعلقة بأزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال والتي أقيمت مساء الإثنين الماضي بالمغرب".

واختتم "يوجه النادي الدعوة لكافة وسائل الإعلام المصري وغيرها لحضور المؤتمر".

وكان الأهلي قد أعلن قبل المباراة النهائية عن عقد مؤتمرا لكشف أزمة لعب المباراة النهائية في المغرب.

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