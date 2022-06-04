الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد نهاية الموسم
السبت، 04 يونيو 2022 - 23:39
كتب : رضا السنباطي
انتهى الموسم في مجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية بفوز أسوان وهبوط كل من بني سويف رفقة سوهاج والبداري وقنا إلى الدرجة الثالثة.
FilGoal.com تابع الموسم لحظة بلحظة من الدرجة الثانية وإليكم جدول ترتيب مجموعة الصعيد بعد نهاية الموسم.
بطل المجموعة تأهل للدوري الممتاز، بينما يهبط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة.
وإليكم الترتيب النهائي لمجموعة الصعيد:
بعد نهاية الموسم
▪إليكم الترتيب النهائي لمجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية ⚽🇪🇬 pic.twitter.com/zz8SdsOAOo— FilGoal (@FilGoal) June 4, 2022
تعرف على نتائج الجولة 30 من مجموعة الصعيد من هنا.
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