الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد نهاية الموسم

السبت، 04 يونيو 2022 - 23:39

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

انتهى الموسم في مجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية بفوز أسوان وهبوط كل من بني سويف رفقة سوهاج والبداري وقنا إلى الدرجة الثالثة.

FilGoal.com تابع الموسم لحظة بلحظة من الدرجة الثانية وإليكم جدول ترتيب مجموعة الصعيد بعد نهاية الموسم.

بطل المجموعة تأهل للدوري الممتاز، بينما يهبط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة.

أخبار متعلقة
الدرجة الثانية - وليد عطية في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد نهاية الموسم الدرجة الثانية - بني سويف آخر الهابطين في مجموعة الصعيد الدرجة الثانية - كابو في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد نهاية الموسم الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الموسم

وإليكم الترتيب النهائي لمجموعة الصعيد:

تعرف على نتائج الجولة 30 من مجموعة الصعيد من هنا.

طالع أيضا

ملامح تشكيل مصر أمام غينيا

أزمة في مران غينيا قبل مواجهة مصر

قيمة انتقال بادجي لـ أميان

مصير معين الشعباني مع المصري وموعد إعلان التعاقد مع حسام حسن

مجموعة الصعيد الدرجة الثانية
نرشح لكم
الدرجة الثانية - وليد عطية في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد نهاية الموسم الدرجة الثانية - بني سويف آخر الهابطين في مجموعة الصعيد المنصورة لـ في الجول: أحمد الكاس يقود الفريق عقب مواجهة المصري الدرجة الثانية - كابو في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد نهاية الموسم الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الموسم الدرجة الثانية - طارق السيد يعلن عبر في الجول نهاية مشواره مع الترسانة الدرجة الثانية - الداخلية يختم مشواره بفوز.. وهاتريك حامد يقود النصر للفوز على منتخب السويس الدرجة الثانية – سبورتنج يكتسح الرجاء 7-0.. ومهاجم يحرس مرمى الحدود وفريق لم يفز أبدا
أخر الأخبار
وادي دجلة بطلا لـ كأس مصر للسيدات على حساب المعادي واليخت 4 ساعة | الكرة المصرية
رش غرفة الملابس بالواد الكيميائية.. منتخب غانا للكرة النسائية يشكو ما حدث له في المغرب 5 ساعة | الكرة الإفريقية
جنونتو: سترلينج نجمي المفضل.. وهكذا فكرت قبل صناعة هدفي الأول مع إيطاليا 5 ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف موقف طارق حامد من المشاركة في القمة 5 ساعة | الكرة المصرية
أحمد مرتضى: ليس هناك مشكلة في تجديد أنس أسامة.. ولا أعلم شيئا عن توقيعه لـ الاتحاد 5 ساعة | كرة سلة
خبر في الجول - بعد قرار كاف المنتظر بخصوص المشاركة في إفريقيا.. موقف الزمالك من القضايا 5 ساعة | الكرة المصرية
فينجادا: نتائج عملي في مصر ستظهر قريبا.. والظروف كانت مهيئة لاستمرار كيروش 5 ساعة | منتخب مصر
رئيس إنبي: طولان أخبرنا برحيله في نهاية الموسم.. و13 مباراة بالدوري فترة إعداد لخليفته 5 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 3 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 4 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا