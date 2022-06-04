الدرجة الثانية - بني سويف آخر الهابطين في مجموعة الصعيد

السبت، 04 يونيو 2022 - 22:11

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

هبط بني سويف في الجولة الأخيرة من مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية بعد صراع شرس مع ديروط وملوي.

وحسم أسوان قبل 3 جولات على النهاية الصدارة والتأهل للدوري الممتاز من جديد.

بينما هبط بني سويف رفقة سوهاج والبداري وقنا للدرجة الثالثة.

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وأفلت ملوي من الهبوط بفوزه على منافسه المباشر ديروط بنتيجة 2-1، سجل لملوي محمد توفيق وأحمد منصور، فيما سجل للضيوف محمود جمال.

في المقابل تعثر بني سويف على ملعبه ضد الألومنيوم بهدف أبو بكر محمد.

وارتفع رصيد ملوي إلى 35 نقطة ارتقى بها للمركز 11 وهو نفس رصيد ديروط، بينما بقى بني سويف في المركز الثالث عشر برصيد 33 وتأكد هبوطه.

وفاز بترول أسيوط بنتيجة 2-1 على الفيوم، وتعادل كيما أسوان مع طامية بنتيجة 2-2.

وتعادل أسوان بطل المسابقة مع الإعلاميين بنتيجة 2-2، فيما فرض التعادل من جديد نفسه على لقاء المنيا وتليفونات بني سويف بهدف لكل فريق.

وانتصر سوهاج على قنا بنتيجة 3-2، فيما عاد المدينة المنورة بانتصار خارج القواعد على البداري بهدفين دون رد.

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