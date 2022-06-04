تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير

السبت، 04 يونيو 2022 - 20:29

كتب : أحمد الخولي

مران منتخب مصر الأول تحت قيادة إيهاب جلال

ظهرت ملامح تشكيل منتخب مصر أمام غينيا من المران الأخير قبل مباراة المنتخب الأولى في افتتاح تصفيات أمم إفريقيا.

وحسبما علم مراسل FilGoal.com من المران، فإن إيهاب جلال مدرب منتخب مصر قرر خوض تقسيمة قوية للفريق.

ويلعب منتخب مصر مع غينيا في افتتاح مباريات التصفيات المؤهلة لـ أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

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وشهدت التقسيمة الاعتماد على تشكيل أساسي مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: كريم حافظ - ياسر إبراهيم - محمود حمدي "الونش" - عمر جابر

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح

خط الهجوم: - مصطفى محمد

وقرر إيهاب جلال خلال التقسيمة خروج مصطفى محمد في بعض الأوقات والاعتماد على محمد صلاح في مركز قلب الهجوم.

وتواجد وقتها أحمد سيد زيزو في مركز الجناح تارة وإبراهيم عادل تارة أخرى.

ويلعب منتخب مصر مع غينيا وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار يومي 5 و9 يونيو قبل مواجهة كوريا وديا 14 يونيو.

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