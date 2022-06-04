رفض حضور الجماهير والملعب الرئيسي.. كواليس مران غينيا الأخير قبل مواجهة مصر

شهد مران منتخب غينيا الختامي استعدادا لمواجهة منتخب مصر بعض الأحداث غير الاعتيادية، قبل مباراة الغد -الأحد- في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

البداية أتت من موعد المران، حيث كان من المفترض أن لمنتخب غينيا موعدا محددا للمران ، غير الموعد المحدد لمنتخب مصر.

على غير المتوقع، أصر المنتخب الغيني على إجراء مرانه في نفس موعد مران مصر، ليتجه إلى الملعب الفرعي، وليس الرئيسي كما كان مقررا سلفا.

جاء ذلك على عكس المعتاد، حيث كان من المفترض أن يحظى منتخب غينيا بفرصة تجربة الملعب الرئيسي قبل خوض المباراة.

الأمور لم تبلغ نهايتها هنا، حيث رفض الضيوف حضور أي شخص للمران، بما يشمل الجماهير الغينية أيضا، كما رفضوا تصوير التدريبات.

ذلك على الرغم من لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التي تنص على السماح للإعلام بتصوير 15 دقيقة من المران.

ويستهل منتخبي مصر وغينيا مشوارهما في تصفيات كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023" بملاقاة بعضهما البعض في استاد القاهرة، في الخامس من يونيو الجاري.

وتضم المجموعة أيضا منتخبي إثيوبيا ومالاوي، حيث سيلعب منتخب مصر خارج الأرض أمام إثيوبيا يوم الخميس 9 يونيو.

وتقام مباراة مصر وإثيوبيا في مالاوي، بسبب مشاكل في ملعب إثيوبيا. (طالع التفاصيل)

طالع أيضا

مؤتمر إيهاب جلال قبل مواجهة غينيا

الأهلي يعلن رحيل مهاجمه

كواليس تجديد لاعب الأهلي

اهتمام أوروبي برمضان صبحي