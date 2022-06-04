مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول قيمة بند الشراء في عقد بادجي.. ونسبة إعادة البيع

كشف مصدر من الأهلي أسباب رحيل أليو بادجي لاعب الأهلي عن الفريق بشكل نهائي.

أليو بادجي النادي : أميان الأهلي

وأعلن الأهلي رحيل مهاجمه السنغالي أليو بادجي إلى صفوف أميان الفرنسي بشكل دائم.

وأوضح أمير توفيق مدير التعاقدات أن أميان قام بتفعيل بند شراء اللاعب في عقد الإعارة التي قضاها في النادي الفرنسي لمدة عام.

وتلقى الأهلي رغبة النادي الفرنسي في مكاتبة رسمية منذ عدة أيام وتم الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بانتقال بادچي لناديه الجديد.

وقال مصدر من الأهلي في تصريحات عبر FilGoal.com: "أميان فعل بند الشراء في عقد بادجي مقابل 2 مليون يورو".

وأضاف " سيكون هناك نسبة 20% من إعادة البيع".

وأتم "سيتم تمام قيمة الصفقة على قسطين".

وأعار الأهلي مهاجمه بادجي إلى إميان منذ بداية الموسم الجاري وحتى يونيو 2022 مقابل 450 ألف يورو.

ولعب بادجي معارا مع أميان الفرنسي الموسم الماضي في 31 مباراة، سجل خلالها 14 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وانتقل بادجي لصفوف الأهلي في 2021 ليشارك مع الأحمر في 25 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثمانية آخرين.