المصري يكشف لـ في الجول مصير الشعباني وموعد إعلان التعاقد مع حسام حسن

أوضح عاطف مبروك نائب رئيس النادي المصري موقف التونسي معين الشعباني من الاستمرار مع الفريق.

وسافر معين الشعباني بعد المباراة الأخيرة ضد بيراميدز إلى تونس عقب تلقيه الخسارة السابعة في آخر 8 مباريات من الدوري.

وأعلن حسام حسن في وقت سابق توليه مهمة قيادة الفريق، كما قاد الفريق في التدريبات وفاز على كفر الدوار وديا.

وقال نائب رئيس النادي المصري لـ FilGoal.com: "معين الشعباني سيصل إلى مصر غدا الأحد، لإنهاء العقد بين الطرفين بالتراضي".

وأضاف "المدير الفني سافر لتونس دون علمنا، وخلال الفترة الماضية طلب الرحيل أكثر من مرة بينما رأينا أنه لابد أن يحصل على فرصته كاملة".

وأكمل "لكن نتائج الفريق في المباريات الأخيرة لم تساعده وقررنا رحيله".

وأتم "سنعقد جلسة معه لإنهاء الأمور وبعدها سيتم الإعلان عن تعيين حسام حسن مديرا فنيا للفريق".

وأوضح مصدر مقرب من المدرب التونسي لـ FilGoal.com أنه سيأتي إلى مصر من أجل التفاوض على الشرط الجزائي مع الفريق البورسعيدي.

وكتب حسام حسن عبر حسابه على "فيسبوك": "خطوة جديدة واصرار وعهد جديد .. نسأل الله التوفيق والخير".

يذكر أن المصري تلقى خسارته السابعة في آخر 8 مباريات بالدوري المصري الممتاز، وجمع خلال تلك الفترة نقطة واحدة من تعادل وحيد.

ويتواجد المصري في المركز الـ14 للدوري المصري برصيد 20 نقطة.

يذكر أن حسام حسن تولى قيادة المصري في ثلاث مناسبات من قبل أعوام 2008 و2012 و2018.

ويستعد الفريق البورسعيدي للقاء المنصورة في دور الـ 32 من كأس مصر.

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