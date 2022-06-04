اتحاد الكرة: لا صحة لإيقاف مصطفى محمد أمام غينيا

السبت، 04 يونيو 2022 - 00:14

كتب : بسام أبو بكر

مصطفى محمد - مصر - الكاميرون

أوضح مسؤولو اتحاد الكرة المصري يتواجد مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني في مباراة غينيا

ويستعد منتخب مصر للقاء غينيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وكشف اتحاد الكرة أنه "لا صحة لما يتردد عن إيقاف مصطفى محمد بسبب الإنذارات".

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وتابع مسئولو اتحاد الكرة أنه تم مخاطبة الاتحاد الإفريقي وتلقوا تأكيدا أنه لا يوجد إيقافات في صفوف المنتخب الأول وأن هناك إيقاف للاعب من منتخب غينيا فقط.

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تغييرا في طاقم تحكيم مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023. (طالع التفاصيل)

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منافسه إثيوبيا في التاسع من شهر يونيو الجاري.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوي.

ومن ثم سيخوض الفراعنة مواجهة ودية يوم 14 يونيو الجاري ضد كوريا الجنوبية في العاصمة سيول.

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