كاف يجري تعديلا على طاقم تحكيم مباراة مصر وغينيا

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تغييرا في طاقم تحكيم مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويقود الموريشيوسي أحمد امتياز هيرالال المباراة التي تقام يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة.

ويعوض امتياز الأنجولي هيلدر مارتينيز الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا إذ جاءت نتيجة مسحته إيجابية في مطار أنجولا عقب عودته من المغرب أثناء تواجده في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء طاقم المباراة كاملا كالآتي:

حكم ساحة: الموريشيوسي أحمد امتياز،

حكم مساعد أول: الأنجولي جيرسون إيميانو

حكم مساعد ثاني: الأنجولي إيفينالدو ميريليس

حكم رابع: جواو جمعة

ويخوض منتخب مصر مرانه اليوم الجمعة وغدا السبت باستاد القاهرة الدولي.

وخاض منتخب مصر تدريباته السابقة باستاد الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منافسه إثيوبيا في التاسع من شهر يونيو الجاري.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوي.

ومن ثم سيخوض الفراعنة مواجهة ودية يوم 14 يونيو الجاري ضد كوريا الجنوبية في العاصمة سيول.

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نقل مران منتخب مصر