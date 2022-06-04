تصفيات أمم إفريقيا - كوت ديفوار تفوز على زامبيا بثلاثية.. وإي سواتيني تفرض التعادل على توجو

حقق المنتخب الإيفواري فوزا كبيرا على منافسه الزامبي فيما فرض منتخب إي سواتيني التعادل الإيجابي على توجو.

وفاز منتخب كوت ديفوار على زامبيا 3-1 وتعادل إي سواتيني مع توجو بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وسجل سيرجي أوريير وكريستيان كوامي وإبراهيم سنجاري أهداف المنتخب الإيفواري، فيما أحرز باتسون داكا هدف المنتخب الزامبي الوحيد.

في المقابل حصد منتخب جزر القمر النقاط الثلاث الأولى وفاز على ليسوتو بهدفين سجلهما يوسف ماكانجاما وبنجالود يوسف.

المنتخب الإيفواري برصيد 3 نقاط المجموعة الثامنة بفارق الأهداف عن جزر القمر وخلفهما زامبيا وليسوتو بلا نقاط.

منتخب كوت ديفوار حقق الفوز بعد 3 مباريات خسر خلالهم على يد منتخب مصر بثمن نهائي كاس إمم إفريقيا ومباراتي فرنسا وإنجلترا الوديتين.

يذكر أن المجموعة الثامنة سيتأهل منها منتخب واحد فقط بجانب منتخب كوت ديفوار مستضيف البطولة.

في المقابل حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز على الرأس الأخضر بهدفين دون رد سجلهما حساني باندي ودانجو واتارا.

الخيول حققوا الفوز لأول مرة منذ مواجهة تونس في نصف نهائي كاس إمم إفريقيا حيث خسروا خلال المباريات الأربعة الأخيرة.

ميمي بلاسا ولابا كودجو سجلا هدفي توجو في شباك إي سواتيني لكن سبيلو ندزينيسا وسيبنيسو نجوينا عدلا النتيجة.

وتصدر المنتخب البوركينابي ترتيب المجموعة الثانية بـ3 نقاط وخلفه توجو وإي سواتيني بنقطة لكل منهما ثم الرأس الأخضر بدون نقاط.

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