مصدر من إنبي لـ في الجول: النادي استقر على تعيين فييرا خلفا لـ طولان
الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 22:25
كتب : حامد وجدي
استقر نادي إنبي على المدير الفني الجديد للفريق البترولي عقب رحيل حلمي طولان.
وأعلن نادي إنبي عبر FilGoal.com رحيل حلمي طولان عن تدريب الفريق بقرار من مجلس الإدارة وبالتراضي بين الطرفين. (طالع التفاصيل)
وقال مصدر من إنبي لـFilGoal.com: "بعد دراسة العديد من السير الذاتية استقر نادي إنبي على تعيين البرازيلي جورفان فييرا مدربا للفريق لخلافة حلمي طولان".
وسبق للمدرب البرازيلي البالغ من العمر 68 عاما، تدريب كل من الزمالك والإسماعيلي وسموحة.
كما فاز مع منتخب العراق ببطولة كأس الأمم الآسيوية عام 2007.
ويحتل إنبي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة بعد مرور 21 جولة.
اقرأ أيضا:
نرشح لكم
وكيل كارميلو لـ في الجول: حياته تتعرض للخطر مع الإسماعيلي.. ومفاجأة أخرى سأفجرها قريبا مران المنتخب - انضمام لاعبي الأهلي وأحمد حمدي وصول محمد صلاح إلى مصر.. وموعد انضمامه للمنتخب طارق حامد لـ في الجول: طبيب التأهيل سيحدد موعد عودتي.. وحقيقة العروض المقدمة لي الأقدم في الدوري.. إنبي يعلن عبر في الجول رحيل حلمي طولان إصابة مهاجم الإسماعيلي بقطع في الرباط الصليبي كارميلو: تعرضت في الإسماعيلي للعنصرية وسوء المعاملة وتلقيت تهديدات موسيماني يسافر إلى المغرب لحضور دورة تدريبية