الأقدم في الدوري.. إنبي يعلن عبر في الجول رحيل حلمي طولان
الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 22:10
كتب : بسام أبو بكر
أعلن نادي إنبي رحيل حلمي طولان المدير الفني عن تدريب الفريق البترولي.
وقال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي لـFilGoal.com: "أنهينا التعاقد مع حلمي طولان بالتراضي بين الطرفين".
وأضاف "سيتم تسليم حلمي طولان درع النادي وأيضا سنكرمه في حفل وداع له، وذلك لما قدمه مع النادي طوال الفترة الماضية".
وأتم"نبحث خلال الوقت الحالي العديد من السير الذاتية لبعض المدربين قبل اختيار المدير الفني الجديد للفريق".
ويعد حلمي طولان أقدم مدير فني مع فريقه في الدوري، بعدما استمر في تدريب إنبي لمدة عامين و7 أشهر.
ويحتل إنبي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة بعد مرور 21 جولة.
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