كريم حافظ بعد الانضمام لـ منتخب مصر: تكسرنا الحياة فيجبرنا الله ونعود أقوى

شدد كريم حافظ لاعب مالاتيا سبور التركي والمنضم لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة غينيا على سعادته بالعودة لصفوف المنتخب خلال فترة كان يحتاج فيها إلى السعادة.

كريم حافظ النادي : مالاطيا سبور مصر

وقرر إيهاب جلال استدعاء حافظ بديلا لأحمد فتوح الذي تعرض لإصابة بسبب تعرضه لحادث. (طالع التفاصيل)

وكتب حافظ عبر حسابه على فيسبوك: "تكسرنا الحياة فيجبرنا الله ونعود أقوى، الحمدلله بعد صبر وتعب سنة صعبة عوضني الله بأن أرتدي قميص منتخب مصر مرة أخرى في توقيت كنت احتاج لشيء يسعدني وتعوض صبري خيرا".

وتابع "الحياة تعلمنا أن نمر بظروف صعبة ولكن هذا يكون اختيار من الله وحكمته لكي نقترب منه ونتعلم من الأخطاء ليعود ويكافئنا ويسعدنا مرة أخرى، تأكد أن الله قادر على منحك ما لا تتوقع".

إيهاب جلال كان قد أعلن عن قائمة مبدئية للمنتخب، تضم 44 لاعبا. (طالع القائمة المبدئية)

وكشف منتخب مصر صباح الأحد عن تقليص العدد إلى 21 لاعبا فقط في غياب مؤقت للاعبي الأهلي، على أن يعلن أسماء لاعبي الأهلي بعد لقاء الوداد.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية والمكونة من 28 لاعبا لمعسكر يونيو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) محمد أبو جبل (الزمالك) - محمد صبحي (فاركو) - محمود جاد (إنبي).

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد (فيوتشر) - عمر جابر (بيراميدز) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - محمود علاء (الزمالك) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - كريم حافظ (مالاتيا سبور).

الوسط: محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - أحمد حمدي (مونتريال الكندي) - مهند لاشين (طلائع الجيش) - حمدي فتحي (الأهلي) - عمرو السولية (الأهلي) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي).

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (باشاك شهير التركي) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - عمر مرموش (شتوتجارت الألماني) - أحمد عاطف (فيوتشر) - مصطفى محمد (جالاتاسراي التركي) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا

وسينضم لاعبو الأهلي إلى معسكر منتخب مصر فور عودتهم من المغرب عقب خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد.

منتخب مصر يستعد لخوض ثلاث مباريات خلال معسكر شهر يونيو. سيواجه غينيا في مصر يوم 5 يونيو، ثم إثيوبيا في مالاوي يوم 9 يونيو بالجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويلعب الفراعنة بعد ذلك مباراة ودية مع كوريا الجنوبية في سول عاصمة كوريا يوم 14 يونيو بختام المعسكر.

ويعد هذا المعسكر هو الأول لـ منتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب، خلفا لـ كارلوس كيروش المدرب البرتغالي السابق.