قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي

الجمعة، 27 مايو 2022 - 17:39

كتب : أحمد الخولي

إيهاب جلال مدرب منتخب مصر وجمال علام رئيس اتحاد الكرة

اختار إيهاب جلال المدير الفني لـ منتخب مصر قائمته الأولى لمواجهتي غينيا وإثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي ضمت 44 لاعبا.

وأعلن إيهاب جلال قائمته على طريقة لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الذي يعلن قائمة الماتادور في كل توقف دولي بطريقة مبتكرة أبرزها على لوحات السيارات أو على شاشة تقنية الفيديو أو عن طريق قمصان اللاعبين في غرفة الملابس.

وظهر إيهاب جلال في الفيديو وهو يختار لاعبي منتخب مصر حسب مراكزهم على أرض الملعب.

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وشهدت قائمة منتخب مصر تواجد كل من لأول مرة: محمود مرعي مدافع فيوتشر ومصطفى الزناري مدافع طلائع الجيش وخالد الغندور لاعب وسط الاتحاد السكندري وأحمد عاطف مهاجم فيوتشر ومصطفى شلبي جناح إنبي وأحمد حمدي عبد القادر جناح الأهلي.

كما عاد أيضا للقائمة كل من: محمد متولي كناريا لاعب وسط سموحة وإبراهيم عادل جناح بيراميدز وأحمد رفعت ومهند لاشين.

وكان إيهاب جلال قد ضم 12 محترفا في وقت سابق ومن ثم استبعد كل من: أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي) - سام مرسي (إبسويتش تاون الإنجليزي) - أحمد حسن "كوكا" (كونيا سبور التركي) - كريم حافظ (مالاطيا سبور التركي).

ويغيب رامي ربيعة عن قائمة منتخب مصر بعدما تم استدعائه لخوض مواجهة الإياب ضد السنغال في تصفيات كأس العالم في التوقف الدولي السابق.

وجاءت قائمة منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - محمد صبحي (فاركو) - محمد أبو جبل (الزمالك) - محمود جاد (إنبي)

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - عمر كمال عبد الواحد (فيوتشر) - عمر جابر (بيراميدز) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - محمود علاء (الزمالك) - علي جبر (بيراميدز) - محمد عبد المنعم (الأهلي) – محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - محمود مرعي (فيوتشر) - مصطفى الزناري (طلائع الجيش) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - أيمن أشرف (الأهلي) - أحمد فتوح (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز).

الوسط: حمدي فتحي (الأهلي) - إمام عاشور (الزمالك) - أحمد حمدي (مونتريال الكندي) - خالد الغندور (الاتحاد السكندري) - حسين الشحات (الأهلي) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) - مهند لاشين (طلائع الجيش) - محمد متولي "كناريا" (سموحة) - عمرو السولية (الأهلي) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا).

الهجوم: أحمد عبد القادر (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (باشاك شهير التركي) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (التعاون السعودي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - أحمد رفعت (فيوتشر) - رمضان صبحي (بيراميدز) - عمر مرموش (شتوتجارت الألماني) - مصطفى شلبي (إنبي) - أحمد عاطف (فيوتشر) - مروان حمدي (سموحة) - محمد شريف (الأهلي) - مصطفى محمد (جالاتاسراي التركي).

وسيكون التوقف المقبل هو الظهور الأول لـ إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خلفا لـ كارلوس كيروش المدرب البرتغالي السابق.

البداية ستكون أمام غينيا في مصر يوم 5 يونيو، ثم السفر لمواجهة إثيوبيا يوم 9 يونيو في مالاوي بسبب عدم حصول إثيوبيا على موافقة كاف لخوض مبارياتها في أديس أبابا.

ثم يلتقي منتخب مصر وديا مع كوريا الجنوبية يوم 14 يونيو المقبل في العاصمة سول.

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