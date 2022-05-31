خبر في الجول – تفاصيل استبعاد أحمد فتوح من معسكر منتخب مصر

قرر الجهاز الفني لـ منتخب مصر استبعاد أحمد فتوح لاعب الزمالك من قائمة الفراعنة خلال التوقف الدولي في شهر يونيو المقبل والذي سيواجه خلاله غينيا وإثيوبيا ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 ثم كوريا الجنوبية وديا.

وعلم FilGoal.com أن سبب استبعاد فتوح من معسكر المنتخب الوطني بسبب تعرضه إلى حادث سير.

وتعرض فتوح لحادث سير وهو في طريقه لمدينة الجونة وأصيب بجرح في الرأس واليدين استوجب إجراء بعض الغرز الطبية.

وأبلغ ظهير الزمالك الجهاز الطبي للمنتخب الوطني بموقفه وبناء على ذلك لم ينضم للمعسكر ويتلقى العلاج حاليا في منزله.

ويرى الجهاز الطبي للمنتخب المصري أن حالة فتوح لا تستدعي القلق وسيكون في حالة جيدة خلال الأيام المقبلة.

إيهاب جلال قرر تواجد كريم حافظ ظهير أيسر فريق مالاتيا سبور التركي، لتكتمل قائمة منتخب مصر للمعسكر.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية والمكونة من 28 لاعبا لمعسكر يونيو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) محمد أبو جبل (الزمالك) - محمد صبحي (فاركو) - محمود جاد (إنبي).

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد (فيوتشر) - عمر جابر (بيراميدز) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - محمود علاء (الزمالك) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد فتوح (الزمالك) - كريم حافظ (مالاتيا سبور).

الوسط: محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - أحمد حمدي (مونتريال الكندي) - مهند لاشين (طلائع الجيش) - حمدي فتحي (الأهلي) - عمرو السولية (الأهلي) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي).

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (باشاك شهير التركي) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - عمر مرموش (شتوتجارت الألماني) - أحمد عاطف (فيوتشر) - مصطفى محمد (جالاتاسراي التركي) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا).

منتخب مصر يستعد لخوض ثلاث مباريات خلال معسكر شهر يونيو. سيواجه غينيا في مصر يوم 5 يونيو، ثم إثيوبيا في مالاوي يوم 9 يونيو بالجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويلعب الفراعنة بعد ذلك مباراة ودية مع كوريا الجنوبية في سول عاصمة كوريا يوم 14 يونيو بختام المعسكر.

ويعد هذا المعسكر هو الأول لـ منتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب، خلفا لـ كارلوس كيروش المدرب البرتغالي السابق.

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