مصدر برابطة الأندية لـ في الجول: قرار إيقاف المدربين لن يسري على حسام حسن

شدد مصدر برابطة الأندية المصرية على صحة قرار تعيين حسام حسن مدربا للمصري.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت منع أي مدرب يترك فريقه في الدوري المصري عن توليه فريقا آخر بداية من الدور الثاني حتى نهاية الموسم.

وقال مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "قرار إيقاف المديرين الفنيين يسري فقط على المتعاقدين مع أندية من الدور الثاني وحسام حسن ترك الاتحاد في الدور الأول لذلك فتعاقده مع المصري سيكون صحيحا".

وكان مصدر من المصري قد كشف لـ FilGoal.com عن توقيع حسام حسن على عقد لتولي مسؤولية تدريب الفريق حتى نهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

وقاد حسام حسن الاتحاد خلال الموسم الحالي في 12 مباراة وتمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 3 مباريات والتعادل في 5 وتعرض للهزيمة في 5 آخرين.

ويحتل المصري المركز الـ 14 في جدور ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة وبفارق نقطتين عن الإسماعيلي صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

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