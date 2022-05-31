مصدر برابطة الأندية لـ في الجول: قرار إيقاف المدربين لن يسري على حسام حسن

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 11:06

كتب : أحمد الخولي

التوأم حسام وإبراهيم حسن مع عدنان حلبية

شدد مصدر برابطة الأندية المصرية على صحة قرار تعيين حسام حسن مدربا للمصري.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت منع أي مدرب يترك فريقه في الدوري المصري عن توليه فريقا آخر بداية من الدور الثاني حتى نهاية الموسم.

وقال مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "قرار إيقاف المديرين الفنيين يسري فقط على المتعاقدين مع أندية من الدور الثاني وحسام حسن ترك الاتحاد في الدور الأول لذلك فتعاقده مع المصري سيكون صحيحا".

أخبار متعلقة
قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال كرة يد - قرعة ألعاب البحر المتوسط.. مصر وتونس في المجموعة الأولى رومانو: إنتر يبدأ خطوات استعادة لوكاكو تنس - مفاجآت دور الـ16.. ميدفيديف وتسيتسيباس يودعان رولان جاروس

وكان مصدر من المصري قد كشف لـ FilGoal.com عن توقيع حسام حسن على عقد لتولي مسؤولية تدريب الفريق حتى نهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

وقاد حسام حسن الاتحاد خلال الموسم الحالي في 12 مباراة وتمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 3 مباريات والتعادل في 5 وتعرض للهزيمة في 5 آخرين.

ويحتل المصري المركز الـ 14 في جدور ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة وبفارق نقطتين عن الإسماعيلي صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

اقرأ أيضا

الوداد يحرم الأهلي من الثلاثية

مدرب الوداد: كنا ريال مدريد والأهلي هو ليفربول

تأجيل الإنجاز التاريخي لـ الأهلي

بيان رسمي بشأن فوضى نهائي دوري الأبطال

رابطة الأندية المصرية حسام حسن المصري
نرشح لكم
وصول بعثة الأهلي وجماهيره إلى القاهرة الأهلي ينفي دعوته لاجتماع طارئ بعد الهزيمة من الوداد مؤتمر موسيماني: لا يمكن الحديث عن الفوز والخسارة في هذه الظروف.. انتصار الوداد طبيعي قائد الوداد: لم يؤمن بنا الكثير في بداية الموسم.. وهكذا فزنا على الأهلي وليد الركراكي: اليوم كنا ريال مدريد والأهلي هو ليفربول تأجيل الإنجاز التاريخي وأمر يحدث لأول مرة مع موسيماني في أبرز أرقام الأهلي والوداد الوداد يحرم الأهلي من الثلاثية ويتوج بدوري أبطال إفريقيا بعد 195 دقيقة.. الأهلي يتأخر للمرة الأولى في نهائي إفريقيا منذ أربع سنوات
أخر الأخبار
ذا صن: تشيلسي يخطط للتعاقد مع حكيمي 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الأفضل في دوري الأبطال - غياب صلاح وتواجد رباعي ليفربول 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رئيس مانشستر سيتي: سنبرم المزيد من الصفقات هذا الصيف 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وصول بعثة الأهلي وجماهيره إلى القاهرة 38 دقيقة | الكرة المصرية
باريس سان جيرمان يفعل بند شراء نونو مينديز 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر برابطة الأندية لـ في الجول: قرار إيقاف المدربين لن يسري على حسام حسن 42 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - قرعة ألعاب البحر المتوسط.. مصر وتونس في المجموعة الأولى ساعة | كرة يد
رومانو: إنتر يبدأ خطوات استعادة لوكاكو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام