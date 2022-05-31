خبر في الجول - الأهلي يستقر على عودة أحمد ياسر ريان في الموسم المقبل

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 11:50

كتب : أحمد الخولي

أحمد ياسر الريان - مران الأهلي

استقر الأهلي على عودة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار لصفوف ألتاي سبور التركي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي استقر على عودة أحمد ياسر ريان وعدم تجديد إعارته مرة أخرى.

يأتي ذلك وسط ترحيب من الجهاز الفني بعودة اللاعب للأهلي مرة أخرى، في ظل رغبته بإجراء عدة تغييرات في خط هجوم الفريق الأحمر.

أخبار متعلقة
وصول بعثة الأهلي وجماهيره إلى القاهرة مصدر برابطة الأندية لـ في الجول: قرار إيقاف المدربين لن يسري على حسام حسن قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال

وانتقل أحمد ياسر البالغ من العمر 24 عاما من صفوف الأهلي إلى ألتاي بداية الموسم الماضي.

ولعب مع فريقه 29 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدف.

وقضى أيضا أحمد ياسر النصف الثاني من الموسم قبل الماضي معارا مع سيراميكا كليوباترا.

اقرأ أيضا:

غياب صلاح عن تشكيل الأفضل في أوروبا

وصول بعثة الأهلي

موقف حسام حسن القانوني من تدريب المصري

تغييرات في قائمة منتخب مصر

الأهلي أحمد ياسر ريان الدوري المصري
نرشح لكم
وصول بعثة الأهلي وجماهيره إلى القاهرة مصدر برابطة الأندية لـ في الجول: قرار إيقاف المدربين لن يسري على حسام حسن الأهلي ينفي دعوته لاجتماع طارئ بعد الهزيمة من الوداد مؤتمر موسيماني: لا يمكن الحديث عن الفوز والخسارة في هذه الظروف.. انتصار الوداد طبيعي قائد الوداد: لم يؤمن بنا الكثير في بداية الموسم.. وهكذا فزنا على الأهلي وليد الركراكي: اليوم كنا ريال مدريد والأهلي هو ليفربول تأجيل الإنجاز التاريخي وأمر يحدث لأول مرة مع موسيماني في أبرز أرقام الأهلي والوداد الوداد يحرم الأهلي من الثلاثية ويتوج بدوري أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
الإعلان عن توقيت ودية مصر وكوريا الجنويبة 12 دقيقة | منتخب مصر
تقارير: مورينيو يريد التعاقد مع بيساكا 28 دقيقة | ميركاتو
دي يونج: أتمنى البقاء في برشلونة.. وأسمع فقط عن مفاوضات يونايتد 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب بلجيكا يعلن خروج كورتوا من معسكر دوري الأمم الأوروبية 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: أستون فيلا متفتح على سماع العروض المقدمة لـ تريزيجيه 40 دقيقة | المحترفون
فتح باب الترشح لاستضافة كأس أمم آسيا 2023 58 دقيقة | آسيا
مدرب الوداد يتحدث عن نصف منتخب مصر ومواجهة موسيماني وتجاهل رأي زوجته ساعة | الكرة الإفريقية
كالاجير يستعد للعودة لـ تشيلسي برسالة وداعية لـ كريستال بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام