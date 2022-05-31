خبر في الجول - الأهلي يستقر على عودة أحمد ياسر ريان في الموسم المقبل

استقر الأهلي على عودة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار لصفوف ألتاي سبور التركي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي استقر على عودة أحمد ياسر ريان وعدم تجديد إعارته مرة أخرى.

يأتي ذلك وسط ترحيب من الجهاز الفني بعودة اللاعب للأهلي مرة أخرى، في ظل رغبته بإجراء عدة تغييرات في خط هجوم الفريق الأحمر.

وانتقل أحمد ياسر البالغ من العمر 24 عاما من صفوف الأهلي إلى ألتاي بداية الموسم الماضي.

ولعب مع فريقه 29 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدف.

وقضى أيضا أحمد ياسر النصف الثاني من الموسم قبل الماضي معارا مع سيراميكا كليوباترا.

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