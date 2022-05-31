تشكيل الأفضل في دوري الأبطال - غياب صلاح وتواجد رباعي ليفربول

غاب محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي عن تشكيل الأفضل لدوري أبطال أوروبا للموسم الماضي 2021/2022.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وخسر ليفربول نهائي أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في باريس.

ورغم غياب صلاح إلا أن التشكيل انضم له 4 لاعبين آخرين من ليفربول.

ومن ريال مدريد بطل أوروبا انضم 3 لاعبين وهم كريم بنزيمة ولوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور.

وسجل محمد صلاح 8 أهداف مع فريقه ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المنقضي.

وجاء تشكيل الأفضل في دوري الأبطال كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد (ليفربول) – أنطونيو روديجير (تشيلسي) – فيرجل فان دايك (ليفربول) – أندرو روبرتسون (ليفربول)

الوسط: كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) – لوكا مودريتش (ريال مدريد) – فابينيو (ليفربول)

الهجوم: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – كريم بنزيمة (ريال مدريد) – فينيسيوس جونيور – (ريال مدريد)