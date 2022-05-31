تشكيل الأفضل في دوري الأبطال - غياب صلاح وتواجد رباعي ليفربول

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 11:39

كتب : FilGoal

حسرة محمد صلاح بعد هزيمة ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

غاب محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي عن تشكيل الأفضل لدوري أبطال أوروبا للموسم الماضي 2021/2022.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وخسر ليفربول نهائي أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في باريس.

ورغم غياب صلاح إلا أن التشكيل انضم له 4 لاعبين آخرين من ليفربول.

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ومن ريال مدريد بطل أوروبا انضم 3 لاعبين وهم كريم بنزيمة ولوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور.

وسجل محمد صلاح 8 أهداف مع فريقه ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المنقضي.

وجاء تشكيل الأفضل في دوري الأبطال كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد (ليفربول) – أنطونيو روديجير (تشيلسي) – فيرجل فان دايك (ليفربول) – أندرو روبرتسون (ليفربول)

الوسط: كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) – لوكا مودريتش (ريال مدريد) – فابينيو (ليفربول)

الهجوم: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – كريم بنزيمة (ريال مدريد) – فينيسيوس جونيور – (ريال مدريد)

دوري أبطال أوروبا محمد صلاح
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