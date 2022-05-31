قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 02:11

كتب : FilGoal

منتخب مصر

استقر إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر على استدعاء سبعة لاعبين من النادي الأهلي، بجانب محترف جديد لإكمال قائمة منتخب مصر لتوقف شهر يونيو المقبل.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، استدعاء 7 لاعبين من الأهلي للقائمة النهائية، هم محمد الشناوي، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وحمدي فتحي، وعمرو السولية، ومحمد عبد المنعم، ومحمد مجدي "أفشة".

جلال قرر كذلك تواجد كريم حافظ ظهير أيسر فريق مالاتيا سبور التركي، لتكتمل قائمة منتخب مصر للمعسكر.

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وبتلك الاختيارات، يكون جلال قد استبعد أربعة لاعبين من الأهلي كان قد اختارهم في قائمته المبدئية، وهم محمد هاني، وأحمد عبد القادر، وحسين الشحات، ومحمد شريف.

إيهاب جلال كان قد أعلن عن قائمة مبدئية للمنتخب، تضم 44 لاعبا. (طالع القائمة المبدئية)

وكشف منتخب مصر صباح الأحد عن تقليص العدد إلى 21 لاعبا فقط في غياب مؤقت للاعبي الأهلي، على أن يعلن أسماء لاعبي الأهلي بعد لقاء الوداد.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية والمكونة من 29 لاعبا لمعسكر يونيو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) محمد أبو جبل (الزمالك) - محمد صبحي (فاركو) - محمود جاد (إنبي).

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد (فيوتشر) - عمر جابر (بيراميدز) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - محمود علاء (الزمالك) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد فتوح (الزمالك) - كريم حافظ (مالاتيا سبور).

الوسط: محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - أحمد حمدي (مونتريال الكندي) - مهند لاشين (طلائع الجيش) - حمدي فتحي (الأهلي) - عمرو السولية (الأهلي) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي).

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (باشاك شهير التركي) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - عمر مرموش (شتوتجارت الألماني) - أحمد عاطف (فيوتشر) - مصطفى محمد (جالاتاسراي التركي) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا).

وسينضم لاعبو الأهلي إلى معسكر منتخب مصر فور عودتهم من المغرب عقب خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد.

منتخب مصر يستعد لخوض ثلاث مباريات خلال معسكر شهر يونيو. سيواجه غينيا في مصر يوم 5 يونيو، ثم إثيوبيا في مالاوي يوم 9 يونيو بالجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويلعب الفراعنة بعد ذلك مباراة ودية مع كوريا الجنوبية في سول عاصمة كوريا يوم 14 يونيو بختام المعسكر.

ويعد هذا المعسكر هو الأول لـ منتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب، خلفا لـ كارلوس كيروش المدرب البرتغالي السابق.

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