رئيس مانشستر سيتي: سنبرم المزيد من الصفقات هذا الصيف

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 11:37

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو مانشستر سيتي بهدف ستيرلنج أمام نيوكاسل

أوضح خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي إن ناديه لم يُكمل بعد خططته للانتقالات الصيفية، حيث يهدف النادي إلى المزيد من التعاقدات قبل بداية موسم 2022/23.

سيتي نجح في ضم النرويجي إرلينج هالاند قادما من بروسيا دورتموند، بينما سينضم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز بعد انتهاء فترة إعارته إلى ريفر بليت هذا الصيف.

وقال خلدون المبارك في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أستطيع أن أؤكد أنه سيكون هناك المزيد من اللاعبين القادمين".

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وأضاف "نتطلع إلى تعزيز الفريق في المراكز التي نحتاج إلى تعزيزها. كما تعلم، يغادر بعض اللاعبين كل موسم، ومن ثم يتعين علينا تحديث الفريق باستمرار".

وتابع "مرة أخرى، سننظر دائما في التحسين والتقوية. أعتقد أننا أدخلنا إضافتين مهمتين للغاية بالفعل، لكنني أتوقع أننا سنفعل أكثر من ذلك".

وشدد "سنحاول الذهاب بأسرع ما يمكن، لكنك تعلم كيف يسير السوق. ليس دائما تحت سيطرتنا بالكامل".

وأكد رئيس مجلس إدارة سيتي أن ناديه سيضم فقط أولئك الذين يعتقد أنه يمكنهم تحسين فريق بيب جوارديولا الفائز بلقب الدوري.

وواصل "مع بيب ومع هذا الفريق لا يتعلق الأمر فقط بزيادة عدد اللاعبين".

واستمر المبارك "لقد وصلنا إلى مستوى من الجودة، وهو معيار لا يمكننا ولن نتنازل فيه عن الجودة".

وأردف "إذا وجدنا اللاعب المناسب لهذا المركز بالذات، فسنحصل على هذا اللاعب وإذا لم يكن كذلك، فقد أظهر لنا بيب أنه سيجد حلولا ضمن جودة المجموعة التي لدينا وضمن جودة الأكاديمية".

واستطرد "نحن في وضع مختلف عما كنا عليه منذ سنوات عديدة. لدينا الكثير من المواهب المتاحة داخل الفريق والأكاديمية لدرجة أنه عندما نحتاج إلى تدعيم مركز ما، فهو محدد للغاية ومدروس للغاية".

وأتم "إذا تمكنا من إحضار هذا اللاعب بعينه، فهذا رائع، وإذا لم يكن كذلك، فهذا لا يعني أن أي شخص يمكنه تعويضه. نحن في نموذج مختلف من هذا المنظور".

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