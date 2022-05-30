يويفا يصدر بيانا بشأن فوضى نهائي دوري الأبطال

الإثنين، 30 مايو 2022 - 22:57

كتب : FilGoal

احتفالات جمهور ليفربول بالتتويج بالدوري الإنجليزي

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانا بشأن أحداث الشغب التي شهدها نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول.

وتأخرت بداية المباراة لمدة 36 دقيقة بسبب أعمال الشغب خارج ملعب سان دوني في باريس الذي احتضن المباراة. (المزيد من التفاصيل)

وجاء البيان كالآتي:

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"سيتم جمع الأدلة من جميع الأطراف المعنية وسيتم الإعلان عن نتائج التقرير المستقل فور اكتماله وعند استلام النتائج، سيقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتقييم الخطوات التالية".

وأفادت تقارير إنجليزية أن عددا من جماهير ليفربول اقتحموا الملعب دون تذاكر، مما أسفر عن هذه المشكلة.

لم يتحدد الطرف المذنب بعد، فـ ألقى وزير الداخلية ووزيرة الرياضة الفرنسيان اللوم على نادي ليفربول لأنه فشل في تنظيم مشجعيه القادمين إلى باريس.

فيما ادعى المتحدث باسم نقابة الشرطة الفرنسية المستقلة (SICP) أن المشكلة لم تكمن في أصحاب التذاكر بل قلة أفراد الشرطة.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2022 بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد في النهائي.

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