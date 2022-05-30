الوداد يحرم الأهلي من الثلاثية ويتوج بدوري أبطال إفريقيا

الإثنين، 30 مايو 2022 - 22:55

كتب : FilGoal

زهير المترجي يسجل ويحتفل بهدف الوداد ضد الأهلي - نهائي دوري أبطال إفريقيا

توج الوداد البيضاوي بطلا لـ دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021/2022 بعد الفوز على الأهلي في النهائي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وخسر الأهلي لقب بطولة إفريقيا بعدما فاز بآخر نسختين أمام الزمالك في 2020 وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي عام 2021.

وبذلك يحصد الوداد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعدما فاز بالبطولة عامي 1992، و2017.

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ويتلقى الأهلي أول هزيمة له مع مدربه بيتسو موسيماني في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال إفريقيا.

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وصف المباراة

ظهر الوداد بشكل أخطر في بداية المباراة وسدد مبينزا كرة قوية اصطدمت في العارضة في الدقيقة 11.

ومن خطأ في التمرير لـ ياسر إبراهيم قطع زهير المترجي الكرة من حمدي فتحي وسدد كرة قوية سكنت شباك الشناوي مسجلا هدف الوداد الأول في الدقيقة 15.

وبدأ الأهلي في النشاط الهجوم بعدما وصلت الكرة إلى حسين الشحات أمام المرمى من تمريرة معلول لكنه لم يتعامل معها بشكل جيد.

وسدد طاهر كرة قوية لكن الدفاع أبعدها إلى ركلة ركنية.

ونفذ معلول الركنية وقابلها ياسر إبراهيم بضربة رأسية مرت جوار القائم في أخطر فرصة للأهلي في الشوط الأول في الدقيقة 25.

واستمرت سيطرة الأهلي على اللعب ومحاولاته على المرمى ونفذ معلول ركنية أخرى قابلها طاهر بضربة رأسية ومرت الكرة جوار المرمى.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الوداد بهدف دون رد.

مع بداية الشوط الثاني نجح الوداد في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 47 من هجمة مرتدة وكرة عرضية قابلها زهير المترجي بتسديدة في مرمى محمد الشناوي.

بعد الهدف دفع موسيماني بالثنائي محمد شريف ومحمد مجدي "أفشة" بدلا من أحمد عبد القادر وحسين الشحات.

وشارك الثنائي عمرو السولية وصلاح محسن بدلا من حمدي فتحي ومحمد هاني في الدقيقة 70.

وسدد أفشة كرة قوية تصدى لها حارس الوداد في الدقيقة 74.

نشاط هجومي أحمر بلا فائدة

وظهر الأهلي بشكل أخطر في الهجوم خلال الدقائق الأخيرة وأرسل ديانج عرضية قابلها محمد شريف بتسديدة تصدى لها الحارس من أمام المرمى لترتد إلى صلاح محسن الذي سددها وأبعدها الدفاع في أخطر فرصة حمراء.

وانطلق بيرسي تاو نحو المرمى قبل أن يتصدى له حارس الوداد وينتقذ فرصة خطيرة.

وشارك وليد سليمان بدلا من أليو ديانج في آخر تبديلات الأهلي.

ومرر صلاح محسن كرة إلى محمد شريف داخل منطقة الجزاء لكنه سددها بشكل مباشر أعلى العارضة.

ومرت الدقائق المتبقية دون تغيير في النتيجة ليفوز الوداد بثنائية دون رد.

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