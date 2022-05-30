تأجيل الإنجاز التاريخي وأمر يحدث لأول مرة مع موسيماني في أبرز أرقام الأهلي والوداد

الإثنين، 30 مايو 2022 - 22:56

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الأهلي والوداد - نهائي دوري أبطال إفريقيا

خسر الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام منافسه الوداد اليوم الإثنين بهدفين دون رد في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

وبذلك يكون الأهلي فشل في الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي بعدما توج باللقب في العامين الأخيرين.

ويستعرض FilGoal.com أبرز أرقام نهائي دوري الأبطال لنسخة موسم 2021-2022.

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** أخفق الأهلي في تحقيق الإنجاز التاريخي بالفوز بلقب دوري الأبطال لثلاث مرات متتالية.

وتعد هذه هي ثاني مرة يخفق فيها الأهلي في تحقيق الأهلي بعدما توج بلقبي 2005 و2006 ولكنه خسر نهائي 2007 ضد النجم الساحلي بثلاثة أهداف لهدف في مجموع المباراتين آنذاك.

** هذه خامس مرة يفشل فيها الأهلي في الفوز بالنهائي بعد أعوام 1983 و2007 و2017 و2018.

وخسر الأهلي تلك النهائيات أمام كل من أشانتي كوتوكو الغاني والنجم الساحلي التونسي والوداد والترجي ثم الوداد مرة أخرى.

** هذا اللقب هو الثالث في تاريخ الوداد بعد نسختي 1992 و2017.

وتجدر الإشارة إلى أنه كلما أراد التتويج باللقب فهو يهزم فريقا عربيا بالتحديد، فقد كان الهلال السوداني أول مرة، ثم تلاه الأهلي مرتين.

فيما خسر الوداد النهائي مرتين وكليهما كان أمام منافس عربي وبالتحديد تونسي وهو الترجي.

** هذا اللقب الثالث في تاريخ الوداد جعله يعادل ألقاب كانون ياوندي الكاميروني وغريمه التقليدي الرجاء وهافيا الغيني.

** للمرة الأولى تحت إمرة مدربه بيتسو موسيماني يخسر الأهلي مباراة إقصائية بعد ثلاث سنوات دون معرفة طعما للهزيمة.

وخلال تلك الرحلة خاض الأهلي مع موسيماني 12 مباراة في مرحلة خروج المغلوب لم يخسر فيهم أبدا.

** وبشكل عام توقف عداد "اللاهزيمة" للأهلي في مباريات خروج المغلوب عند 15 مباراة بعدما هُزم بالخماسية الشهيرة أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

** للمرة الأولى يخسر بيتسو موسيماني نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما فاز به في 2016 و2020 و2021، الأول كان مع صنداونز ضد الزمالك، ثم الأهلي ضد الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

** هذا الانتصار رقم 20 للأندية المغربية على نظيرتها المصرية خلال 70 مواجهة جمعت بينهما.

وفازت الأندية المصرية على المغربية 30 مرة وتعادلا في 20 مباراة.

وسجلت الأندية المصرية 80 هدفا خلال تلك المباريات واستقبلت 62 هدفا.

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