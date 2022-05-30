قائد الوداد: لم يؤمن بنا الكثير في بداية الموسم.. وهكذا فزنا على الأهلي

الإثنين، 30 مايو 2022 - 23:56

كتب : FilGoal

يحيى جبران قائد الوداد

شدد يحيى جبران قائد فريق الوداد على أن فريقه ظهر بالشكل المطلوب أمام الأهلي مشيرا إلى أن الفريق المغربي اعتمد على الضغط على الأهلي منذ البداية حتى التسجيل.

وفاز الوداد على الأهلي بهدفين دون رد ليحقق لقبه الثالث في دوري أبطال إفريقيا.

وقال يحيى جبران قائد الوداد في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "ظهرنا بالشكل المطلوب أمام الأهلي، لم يؤمن بنا الكثير في بداية الموسم ولكننا قدمنا كل ما لدينا كلاعبين وجهاز فني مع إدارة دعمتنا لكي نصل لهدفنا".

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وأضاف "اعتمدنا على بدء المباراة بالضغط على الأهلي حتى سجلنا الهدف ودعم الجماهير ساعدنا بشكل كبير لكي نفوز بالبطولة".

وأتم "أشكر الجماهير والإدارة على الدعم الكبير لنا وأبارك لهم على الفوز بالبطولة".

أرقام المباراة

** أخفق الأهلي في تحقيق الإنجاز التاريخي بالفوز بلقب دوري الأبطال لثلاث مرات متتالية.

وتعد هذه هي ثاني مرة يخفق فيها الأهلي في تحقيق الأهلي بعدما توج بلقبي 2005 و2006 ولكنه خسر نهائي 2007 ضد النجم الساحلي بثلاثة أهداف لهدف في مجموع المباراتين آنذاك.

** هذه خامس مرة يفشل فيها الأهلي في الفوز بالنهائي بعد أعوام 1983 و2007 و2017 و2018.

وخسر الأهلي تلك النهائيات أمام كل من أشانتي كوتوكو الغاني والنجم الساحلي التونسي والوداد والترجي ثم الوداد مرة أخرى.

** هذا اللقب هو الثالث في تاريخ الوداد بعد نسختي 1992 و2017.

وتجدر الإشارة إلى أنه كلما أراد التتويج باللقب فهو يهزم فريقا عربيا بالتحديد، فقد كان الهلال السوداني أول مرة، ثم تلاه الأهلي مرتين.

فيما خسر الوداد النهائي مرتين وكليهما كان أمام منافس عربي وبالتحديد تونسي وهو الترجي.

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