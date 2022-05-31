الأهلي ينفي دعوته لاجتماع طارئ بعد الهزيمة من الوداد

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 00:47

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أعلن مجلس إدارة الأهلي رسميا عدم صحة الأنباء التي رددت عقده اجتماعا طارئا عقب الهزيمة من الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي من الوداد مساء يوم الإثنين بهدفين دون رد في مركب محمد الخامس.

ونشر موقع الأهلي الرسمي التالي:

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مجلس الإدارة لم يدعُ لأي اجتماعات طارئة لمناقشة أي أمور فنية أو إدارية تخص الفريق الأول لكرة القدم، وكل ما تردد في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

وأخفق الأهلي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا على التوالي بعد سقوطه بهدفين من زهير المترجي. (طالع التفاصيل)

كما أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أنه لم يكن هناك أي حياد حول ما حدث في النهائي وأن الفريق الأفضل خسر. (طالع التفاصيل)

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