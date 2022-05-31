مؤتمر موسيماني: لا يمكن الحديث عن الفوز والخسارة في هذه الظروف.. انتصار الوداد طبيعي

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 00:36

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - مؤتمر صحفي

شدد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي على أن فريقه خسر النهائي في ظروف غير طبيعية مشيرا إلى أن إهدار الوقت كان عاملا أثر على فريقه في المباراة.

الوداد البيضاوي فاز على الأهلي بهدفين مقابل لا شيء على ملعب محمد الخامس، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي: "خسرنا النهائي في ظروف غير طبيعية، الفريق الأفضل هو من خسر".

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وأضاف "عندما تلعب في أرض محايدة وعدد جمهور متساو فيمكن وقتها أن نتحدث عن الفوز والخسارة وأعتقد أن كل من كان وراء هذا القرار يشعر بالسعادة اليوم".

وتابع "لا أعلم كيف يتحدث أحد عن التنظيم الجيد لنهائي دوري أبطال إفريقيا. أعتقد أن المغاربة فقط من يرون ذلك".

وواصل "البعض يسألني عن التشكيل والخطة لأني خسرت ولكنني أذكرهم أن الأهلي فاز على الرجاء بنفس التشكيل. الجميع يعرف أن السولية مصاب، ولهذا لم ندفع به من البداية".

وأكمل "كرة القدم تعتمد على تسجيل الأهداف، بيرسي تاو أهدر فرصة وكذلك محمد شريف".

وأتم "ليس لدي مشكلة مع التحكيم سوى في إهدار الوقت خاصة في الشوط الثاني. كان ينبغي على الحكم أن يحافظ على الوقت فالحكم نفسه قام باستبدال ساعته في ثلاث دقائق والحارس سقط على الأرض عدة مرات وأهدر هو الآخر أكثر من ثلاث دقائق بالإضافة إلى صبية الملعب الذين أضاعوا الكثير من الوقت أثناء إعادة الكرة وهذا حدث لأن الأهلي يخوض المباراة على ملعب المنافس ولهذا كان من الطبيعي أن يفوز الوداد وسط كل هذه الظروف".

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أرقام المباراة

** أخفق الأهلي في تحقيق الإنجاز التاريخي بالفوز بلقب دوري الأبطال لثلاث مرات متتالية.

وتعد هذه هي ثاني مرة يخفق فيها الأهلي في تحقيق الأهلي بعدما توج بلقبي 2005 و2006 ولكنه خسر نهائي 2007 ضد النجم الساحلي بثلاثة أهداف لهدف في مجموع المباراتين آنذاك.

** هذه خامس مرة يفشل فيها الأهلي في الفوز بالنهائي بعد أعوام 1983 و2007 و2017 و2018.

وخسر الأهلي تلك النهائيات أمام كل من أشانتي كوتوكو الغاني والنجم الساحلي التونسي والوداد والترجي ثم الوداد مرة أخرى.

** هذا اللقب هو الثالث في تاريخ الوداد بعد نسختي 1992 و2017.

وتجدر الإشارة إلى أنه كلما أراد التتويج باللقب فهو يهزم فريقا عربيا بالتحديد، فقد كان الهلال السوداني أول مرة، ثم تلاه الأهلي مرتين.

فيما خسر الوداد النهائي مرتين وكليهما كان أمام منافس عربي وبالتحديد تونسي وهو الترجي.

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