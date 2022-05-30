وليد الركراكي: اليوم كنا ريال مدريد والأهلي هو ليفربول

الإثنين، 30 مايو 2022 - 23:54

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الأهلي في النهائي

شدد وليد الركراكي المدير الفني للوداد المغربي على أن فريقه لم يلعب مباراة سهلة ضد الأهلي في نهائي إفريقيا رغم الفوز.

وتوج الوداد البيضاوي بطلا لـ دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021/2022 بعد الفوز على الأهلي في النهائي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء. (طالع التفاصيل)

وقال الركراكي عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "ليس من السهل أن تلعب نهائي إفريقيا ضد الأهلي ولكننا قدمنا كل شيء فوق أرض الملعب وحققنا الفوز".

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وأضاف "أشعر بالسعادة بعد الفوز بأول ألقابي في دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل "بطولة إفريقيا أصعب بكثير من بطولة آسيا، فهنا تلعب ضد الأهلي والرجاء وفرق أخرى قوية".

وشدد "اليوم كنا ريال مدريد والأهلي كان ليفربول، تركنا لهم الكرة ونجحنا في التسجيل من الهجمات التي أتيحت لنا وأغلقنا أمام هجومهم ومنعنا خطورة بيرسي تاو".

وأتم تصريحاته "لاعبو فريقي قاتلوا في المباراة واستحقوا الفوز بلقب إفريقيا".

وكان الركراكي تحدث خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة وقال "الأهلي هو ريال مدريد إفريقيا ويعرف كيف يفوز، شاهدنا نهائي أوروبا وسنتعلم منه حتى لا نفعل أخطاء ليفربول".

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