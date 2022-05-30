اكتمال عملية بيع تشيلسي

أعلن تشيلسي في بيان رسمي عن اكتمال عملية بيع النادي إلى شركة كليرليك كابيتال وشركة تود بويلي مقابل 4.25 مليا جنيه إسترليني.

وأشار النادي في بيانه إلى أن بويلي وكليرليك سيتقاسما السيطرة على النادي مع ملكية كل منهم لحصة بالتساوي، بينما سيتولى الأول منص رئاسة مجلس إدارة النادي.

وينوي كل من كليرليك وبويلي توسيع وتعزيز القدرات التنافسية لتشيلسي بما في ذلك إعادة تطوير ملعب ستامفورد بريدج والمزيد من الاستثمار في أكاديمية النادي وفريق السيدات.

وقال بويلي في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "يشرفنا أن نصبح الحراس الجدد لنادي تشيلسي، هدفنا كملاك هي جعل المشجعين فخورين مع التزامنا بتطوير فريق الشباب واكتساب أفضل المواهب".

وتابع "خطة عملنا هي الاستثمار في النادي على المدى الطويل والبناء على تاريخ نجاح تشيلسي الرائع، وشخصيا أود أن أشكر الوزراء والمسؤولين في الحكومة البريطانية وفي الدوري الإنجليزي الممتاز على عملهم من أجل إتمام ذلك".

وكان تشيلسي قد أعلن توصل مالكه رومان أبراموفيتش لاتفاق مع تود بويلي لبيع النادي رسميا مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني. (طالع التفاصيل)

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن موافقتها على عملية بيع تشيلسي لتحالف يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي. (طالع التفاصيل)

وكان الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي قرر بيع النادي بسبب قرار الحكومة البريطانية بفرض الحظر على تعاملاته داخل بريطانيا على خلفية الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا.

واختتم تشيلسي منافسات الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي بالمركز الثالث برصيد 74 نقطة.

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