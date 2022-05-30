اكتمال عملية بيع تشيلسي

الإثنين، 30 مايو 2022 - 17:30

كتب : FilGoal

ستامفورد بريدج

أعلن تشيلسي في بيان رسمي عن اكتمال عملية بيع النادي إلى شركة كليرليك كابيتال وشركة تود بويلي مقابل 4.25 مليا جنيه إسترليني.

وأشار النادي في بيانه إلى أن بويلي وكليرليك سيتقاسما السيطرة على النادي مع ملكية كل منهم لحصة بالتساوي، بينما سيتولى الأول منص رئاسة مجلس إدارة النادي.

وينوي كل من كليرليك وبويلي توسيع وتعزيز القدرات التنافسية لتشيلسي بما في ذلك إعادة تطوير ملعب ستامفورد بريدج والمزيد من الاستثمار في أكاديمية النادي وفريق السيدات.

أخبار متعلقة
NBA - بوسطن يهزم ميامي ويتوج بلقب الشرق في المباراة السابعة.. ويواجه جولدن ستيت في النهائي السفير المصري في المغرب يعلن عبر في الجول حل أزمة مقاعد جماهير الأهلي ميسي: صافرات الاستهجان؟ وجود أطفالي في الملعب زاد الأمر صعوبة الخطيب يبلغ السفير المصري بتطورات الموقف في مركب محمد الخامس

وقال بويلي في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "يشرفنا أن نصبح الحراس الجدد لنادي تشيلسي، هدفنا كملاك هي جعل المشجعين فخورين مع التزامنا بتطوير فريق الشباب واكتساب أفضل المواهب".

وتابع "خطة عملنا هي الاستثمار في النادي على المدى الطويل والبناء على تاريخ نجاح تشيلسي الرائع، وشخصيا أود أن أشكر الوزراء والمسؤولين في الحكومة البريطانية وفي الدوري الإنجليزي الممتاز على عملهم من أجل إتمام ذلك".

وكان تشيلسي قد أعلن توصل مالكه رومان أبراموفيتش لاتفاق مع تود بويلي لبيع النادي رسميا مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني. (طالع التفاصيل)

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن موافقتها على عملية بيع تشيلسي لتحالف يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي. (طالع التفاصيل)

وكان الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي قرر بيع النادي بسبب قرار الحكومة البريطانية بفرض الحظر على تعاملاته داخل بريطانيا على خلفية الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا.

واختتم تشيلسي منافسات الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي بالمركز الثالث برصيد 74 نقطة.

اقرأ أيضا

الأهلي يستنكر تصرفات الأمن المغربي وكاف يتعهد بحل الأزمة

مرتجي: الكل يعمل لصالح الوداد.. الأمن قال لنا "كاف ملوش لازمة"

سفير مصر يعلن استقبال آخر طائرة مشجعين لـ الأهلي

اختبر معلوماتك عن مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021

تشيلسي تود بويلي
نرشح لكم
صلاح يتوج بجائزة لاعب الموسم من رابطة المحترفين بتصويت الجماهير ماذا قال لاعبو ليفربول في احتفالية الموسم بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا تقارير: كونتي منع ليفربول من التعاقد مع سون رغم خسارة الدوري والأبطال.. حافلة ليفربول تطوف شوارع المدينة يونايتد: رانجنيك لن يعمل كمستشار للنادي صلاح يتوج بجائزة أجمل هدف في موسم الدوري الإنجليزي تشيلسي يعلن التوصل لاتفاق نهائي لبيع النادي.. وموعد إتمام الصفقة هل يأتي مارش برجاله؟ ليدز يونايتد يعلن صفقته الصيفية الأولى
أخر الأخبار
التشكيل - باسم مرسي يقود سيراميكا كليوباترا.. وبامبو ومنسي في هجوم البنك الأهلي 18 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر نهائي إفريقيا - بداية دخول جماهير الأهلي إلى المدرجات 20 دقيقة | الكرة المصرية
لاعب الوداد السابق لـ في الجول: الأهلي متمرس في النهائيات.. ولكن فريقنا بمن حضر 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
اكتمال عملية بيع تشيلسي 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
NBA - بوسطن يهزم ميامي ويتوج بلقب الشرق في المباراة السابعة.. ويواجه جولدن ستيت في النهائي 58 دقيقة | كرة سلة
السفير المصري في المغرب يعلن عبر في الجول حل أزمة مقاعد جماهير الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
ميسي: صافرات الاستهجان؟ وجود أطفالي في الملعب زاد الأمر صعوبة ساعة | الكرة الأوروبية
الخطيب يبلغ السفير المصري بتطورات الموقف في مركب محمد الخامس ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام