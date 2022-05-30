مصدر من المصري لـ في الجول: حسام حسن وقع لنهاية الموسم.. والشعباني سافر دون فسخ تعاقده

الإثنين، 30 مايو 2022 - 18:43

كتب : بسام أبو بكر

الصور من الموقع الرسمي لنادي المصري

كشف مصدر من النادي المصري لـ FilGoal.com عن مدة عقد حسام حسن المدرب الجديد العائد لقيادة الفريق في ولايته الرابعة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: "عقد حسام حسن يمتد لنهاية الموسم".

وأضاف "الإعلان الرسمي سيتم مساء اليوم، بعد الساعة العاشرة".

أخبار متعلقة
حسام حسن يعلن عودته للنادي المصري.. في الجول يكشف كواليس مفاوضات العودة خبر في الجول - حسام حسن يقترب من العودة لـ المصري.. جلسة حاسمة خلال ساعات 8 مباريات بلا فوز.. بيراميدز يعود لطريق الانتصارات على حساب المصري

وأوضح "كل الأمور المتعلقة بالمشاكل التي طلب حسام وإبراهيم حسن حلها تعتبر أمور سهلة وستحل".

وتابع المصدر "سنعمل على إزالة جميع المشاكل وتذليل العقبات أمام حسام حسن".

وعلم FilGoal.com في الساعات الأولى من صباح اليوم أن التوأم طلب ضمان سداد مستحقات اللاعبين كشرط أساسي. (طالع التفاصيل)

أما عن عقد معين الشعباني مدرب المصري السابق، كشف المصدر عن سفره إلى تونس بالفعل.

وبسؤال المصدر عما إذا كان التعاقد قد تم إنهاؤه بالتراضي، أوضح أن إجراءات فسخ التعاقد لم تتم بعد.

وتلقى المصري خسارته السابعة في آخر 8 مباريات بالدوري المصري الممتاز، وجمع خلال تلك الفترة نقطة واحدة من تعادل وحيد.

ويتواجد المصري في المركز الـ14 للدوري المصري برصيد 20 نقطة.

يذكر أن حسام حسن تولى قيادة المصري في ثلاث مناسبات من قبل أعوام 2008 و2012 و2018.

اقرأ أيضا

الأهلي يستنكر تصرفات الأمن المغربي وكاف يتعهد بحل الأزمة

مرتجي: الكل يعمل لصالح الوداد.. الأمن قال لنا "كاف ملوش لازمة"

سفير مصر يعلن استقبال آخر طائرة مشجعين لـ الأهلي

اختبر معلوماتك عن مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021

النادي المصري الدوري المصري حسام حسن معين الشعباني
نرشح لكم
استراحة الدوري - البنك الأهلي (0) - (0) سيراميكا كليوباترا التشكيل - باسم مرسي يقود سيراميكا كليوباترا.. وبامبو ومنسي في هجوم البنك الأهلي مباشر نهائي إفريقيا - نهاية محاضرة الأهلي.. والتحرك نحو الملعب السفير المصري في المغرب يعلن عبر في الجول حل أزمة مقاعد جماهير الأهلي الخطيب يبلغ السفير المصري بتطورات الموقف في مركب محمد الخامس سفير مصر يعلن استقبال آخر طائرة مشجعين لـ الأهلي "أي مصري مقيم في المغرب له تذكرة" موقع الأهلي الرسمي: نستنكر تصرفات الأمن المغربي.. "كاف" تعهد بإعادة الجمهور إلى المكان المخصص مرتجي غاضبا: الكل يعمل لصالح الوداد.. الأمن قال لنا إن الاتحاد الإفريقي "ملوش لازمة"
أخر الأخبار
وزيرة الرياضة الفرنسية تكشف عن الطرف المتسبب في فوضى نهائي دوري الأبطال 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
بسبب تسريبات جديدة.. إقالة رئيس نادي فالنسيا 19 دقيقة | الدوري الإسباني
حوار – ميسي: بنزيمة المرشح الأبرز للكرة الذهبية.. عانيت مع سان جيرمان ولم أفكر في ترك برشلونة 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من المصري لـ في الجول: حسام حسن وقع لنهاية الموسم.. والشعباني سافر دون فسخ تعاقده 49 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة الدوري - البنك الأهلي (0) - (0) سيراميكا كليوباترا ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - باسم مرسي يقود سيراميكا كليوباترا.. وبامبو ومنسي في هجوم البنك الأهلي ساعة | الكرة المصرية
مباشر نهائي إفريقيا - نهاية محاضرة الأهلي.. والتحرك نحو الملعب ساعة | الكرة المصرية
لاعب الوداد السابق لـ في الجول: الأهلي متمرس في النهائيات.. ولكن فريقنا بمن حضر 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام