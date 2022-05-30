مصدر من المصري لـ في الجول: حسام حسن وقع لنهاية الموسم.. والشعباني سافر دون فسخ تعاقده

كشف مصدر من النادي المصري لـ FilGoal.com عن مدة عقد حسام حسن المدرب الجديد العائد لقيادة الفريق في ولايته الرابعة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: "عقد حسام حسن يمتد لنهاية الموسم".

وأضاف "الإعلان الرسمي سيتم مساء اليوم، بعد الساعة العاشرة".

وأوضح "كل الأمور المتعلقة بالمشاكل التي طلب حسام وإبراهيم حسن حلها تعتبر أمور سهلة وستحل".

وتابع المصدر "سنعمل على إزالة جميع المشاكل وتذليل العقبات أمام حسام حسن".

وعلم FilGoal.com في الساعات الأولى من صباح اليوم أن التوأم طلب ضمان سداد مستحقات اللاعبين كشرط أساسي. (طالع التفاصيل)

أما عن عقد معين الشعباني مدرب المصري السابق، كشف المصدر عن سفره إلى تونس بالفعل.

وبسؤال المصدر عما إذا كان التعاقد قد تم إنهاؤه بالتراضي، أوضح أن إجراءات فسخ التعاقد لم تتم بعد.

وتلقى المصري خسارته السابعة في آخر 8 مباريات بالدوري المصري الممتاز، وجمع خلال تلك الفترة نقطة واحدة من تعادل وحيد.

ويتواجد المصري في المركز الـ14 للدوري المصري برصيد 20 نقطة.

يذكر أن حسام حسن تولى قيادة المصري في ثلاث مناسبات من قبل أعوام 2008 و2012 و2018.

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