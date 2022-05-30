رسالة من هنري لـ صلاح بعد مواجهة ريال مدريد

أرسل تيري هنري نجم الكرة الفرنسية الأسبق رسالة لمحمد صلاح لاعب ليفربول بعد مباراة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وكان صلاح قد تحدث قبل المباراة عن رغبته في الانتقام من ريال مدريد بعد الفوز على ريال مدريد في نهائي نسخة 2018.

وقال هنري في حديث وجهه نحو صلاح: "ريال مدريد سجلوا هدفا واحدا فقط لكن ليفربول واجهوا كورتوا، تذكر ما قلته في نصف النهائي الناس لا يعطونه التقدير الكافي الذي يستحقه، هو أفضل حارس في العالم وأفضل من إيدرسون وأظهر ذلك الليلة".

وأضاف "أقول دائما شيئا، لا تتحدث قبل المباراة النهائية. اهزم ريال مدريد ثم تحدث، لقد كانت المباراة بمثابة انتقام وكل ذلك ولكن عندما تتحدث قبل المباراة النهائية عليك أن تفوز بها".

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 14 في تاريخه بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد في النهائي.

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