حوار – ميسي: بنزيمة المرشح الأبرز للكرة الذهبية.. ولم أفكر في ترك برشلونة

يؤمن ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان وقائد منتخب الأرجنتين أن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد هو أبرز المرشحين للظفر بالكرة الذهبية العام الجاري نظرا لما قدمه مع فريقه وقيادته له للتتويج بدوري أبطال أوروبا.

كما أكد ميسي أنه عانى من التأقلم في أول سنة له رفقة سان جيرمان بسبب عدم تخيله أبدا لمغادرته فريقه برشلونة.

وأجرى ميسي حوارا مطولا مع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية وكل ما يلي على لسانه:

عن تصريحات كيليان مبابي بأن المنافسة في أمريكا الجنوبية ليس بقوة أوروبا

بالطبع تحدثنا في وقت سابق تحدثنا بعيدا عن المران لكن بعد تصريحاته تلك لم نتحدث سويا، لم أر تصريحاته أو أعرف ما قاله بالتحديد ولكننا تحدثنا عن الأمر كثيرا مع اللاعبين الإسبان بعد عودتنا من مباريات التصفيات وكنا نخبرهم عن مدى صعوبة التأهل لكأس العالم إن اضطروا هم للعب هناك.

الارتفاع في كولومبيا عن سطح البحر وفنزويلا كل بلد لها حالة مختلفة تجعل الأمر أكثر صعوبة وبصرف النظر عن كونهم فرق رائعة، وعلى ما أعتقد أننا جاهزون للعب ضد أي فريق أوروبي والآن لدينا اختبار رائعة.

عن لعب مباراة "فيناليزما" بين بطلي اليورو وكوبا أمريكا إيطاليا والأرجنتين

هذا اختبار جيد لنا، منتخب إيطاليا هو بطل اليورو وإن تأهلوا لكأس العالم لكانوا مرشحين للقب ولكنهم لم يكونوا محظوظين، لكن نعم كان بإمكانهم حسم التأهل مبكرا من دور المجموعات.

إن تواجدت إيطاليا في كأس العالم لم يكن ليحب أي فريق الوقوع ضدها، لذا هذا اختبار جيد لنا وأن نحاول النضج ونواصل التحسن.

هذه مباراة رسمية معترف بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ونريد الفوز بها والتتويج بكأس جديد.

بالطبع غياب إيطاليا عن كأس العالم درب من دروب الجنون خاصة بعد فوزهم بيورو 2020.

لمن يلعب ميسي؟

ألعب أولا لنفسي للفوز ولأنني أريد الفوز في كل مباراة، ثم ألعب من أجل عائلتي من أجل كل شيء يعانوا منه بعدما تعرضوا للكثير حينما كنت أتعرض للانتقادات مع المنتخب وحينما كان يقال عني الكثير من الأشياء غير الحقيقية.

وبعد الفوز بكوبا أمريكا كنت أفكر فيهم وكنت أتخيل مدى السعادة التي شعروا بها في تلك اللحظة مثلما كنت أشعر أنا، ألعب من أجل أطفالي وزوجتي أنتونيلا.

هل سيشارك في كأس العالم 2026؟

قلت إنه بعد كأس العالم 2022 فهناك الكثير من الأمور التي سأفكر فيها والحقيقة إنني أفكر في الأمر ولنرى ماذا سيحدث.

فأنا على سبيل المثال لم أتخيل يوما ما أنني سألعب في مكان آخر عدا برشلونة وفي أحد الأيام فجأة اضطررت للرحيل، الكثير من الأشياء يمكن أن تحدث في كرة القدم فهي متغيرة للغاية، وبالطبع الأمر صعبا لكنني لم أتخذ قرارا حتى الآن بشأن أي شيء.

كيف قام بتكريم مارادونا بارتداء قميص نيولز أولد بويز؟

كنت مع أنتونيلا وأقول لها يجب أن أفعل شيئا من أجل دييجو وكنت في المنزل ووجدت باب إحدى الغرف التي نخزن فيها أغراضنا مفتوحا رغم اعتيادنا أنه يكون مغلقا ووجدت في القمة قميص دييجو رقم 10 وأنا لم أتذكر أنني أمتلكه من قبل.

وحينما رأيت القميص قلت هذا لا يصدق وقررت ارتدائه في أول مباراة مقبلة.

الفارق بين أليخاندرو سابيلا وليونيل سكالوني مدربي الأرجنتين؟

أعتقد أن كل منهما يعطي أهمية كبرى للجزء الدفاعي ولكن مع التفكير في الشق الهجومي وكيفية الفوز بالمباراة.

والآن نرى في البطولات والدوريات أنه طالما كانت النتيجة هي التعادل السلبي فهناك فرصة دائمة للفوز مهما كانت المباراة أو المنافس.

كل الأمور أصبحت أكثر تكتيكية الآن مع مساحات أقل في الملعب، أي منتخب منظم جيدا يستطيع جعل المباراة أكثر صعوبة عليك.

سر نجاح منتخب الأرجنتين مع سكالوني

هذه مجموعة من اللاعبين التي تلعب كل مباراة كأنها نهائي والجهاز الفني يحضر للمباريات جيدا ويعرفون ماذا يريدون في كل جزء من اللقاء.

هذا المنتخب يستطيع القتال ضد أي شخص ويجعل الأمور صعبة على منافسيه.

ولكن هذا لا يعني أننا مرشحون للفوز بكأس العالم ولكننا سنقاتل لأننا مستعدون للعب ضد أي منافس.

فرنسا مرشحة للفوز بكأس العالم

منتخب فرنسا فريق مبهر وأعتقد أن إخفاقهم في يورو 2020 جعلهم أقوى ونضجوا أكثر كفريق وأعتقد أنهم مرشحون للتتويج باللقب مجددا.

بنزيمة المرشح الأكبر للفوز بالكرة الذهبية

أعتقد أنه لا يوجد أي شك، من الواضح أن بنزيمة حظي بسنة رائعة وأنهاها بالفوز بدوري أبطال أوروبا، لقد كان حاسما منذ دور الـ16 في البطولة وحتى النهائي.

أعتقد أنه لا توجد أي شكوك حول الفائز بالجائزة خلال العام الجاري.

عما قاله روبرت ليفاندوفسكي أنه استحق الفوز بالكرة الذهبية 2021

الكل يريد ما يريد ولكنني لا أشاركه ما قاله أو أتفق معه ولكنني لم أعط الأمر أهمية.

ولكن ما قلته عقب تتويجي بالجائزة كان من أعماق قلبي وأعتقد أنه استحق الفوز بها العام الماضي عن موسم 2019-2020 لأنه كان الأفضل لكن الموسم الماضي حينما فزت بها لم يكن هو الأفضل.

قلت ذلك والآن هو عليه الإيمان بما يريد.

عن الموسم الجديد مع سان جيرمان

بالتفكير بي بشكل فردي وما حدث خلال العام الجاري كنت أعرف أنه سيكون مختلفا ولكن العام المقبل سيكون مختلفا فأنا مستعد له وأعرف النادي الآن والمدينة وأشعر بالراحة أكثر في غرفة الملابس.

كان علي الموسم المنصرم الاعتياد على طريقة اللعب لأنني طوال حياتي كنت معتاد على اللعب بطريقة واحدة.

لقد وصلت لمكان مختلف مع زملاء جدد بعدما كنت ألعب في برشلونة بجوار زملائي الذين أعرفهم لسنوات عديدة ويعرفونني عن ظهر قلب.

كل ذلك كان جديدا علي وبدأت الدوري بشكل متأخر لأنني انضممت له متأخرا ثم تعرضت لإصابة عطلت انطلاقتي ولم ألعب لثلاث أو أربع مباريات.

بعد ذلك جاءت فترة أعياد الميلاد وقلت حسنا هذه بداية عام جديدة وسأشحن بطارياتي وسأغير وانتهى وقت التأقلم ثم أصبت بفيروس كورونا.

بعد فترة من التواجد في برشلونة لم يكن من السهل لشخص في سني التغيير ففي ذلك الوقت لم أتخيل أو أفكر في الرحيل عن النادي، والحقيقة أنه كان عاما صعبا، لقد عشت في برشلونة أكثر من الأرجنتين وكنت أبلي بلاء حسنا لكنني لم أخطط للتغيير.

في الصيف توجت بكوبا أمريكا وانتهى الحزن الذي عشته في كل صيف بعد خسارة العديد من النهائيات مع المنتخب واعتقد أن السعادة ستدوم.

لكن مررت في منتصف العام بأحداث صعبة وكان تغييرا صعبا وعاما صعبا بصراحة لأن التكيف لم يكن سهلا.

عن الإقصاء من دوري الأبطال ضد ريال مدريد

النتيجة كانت بمثابة ضربة وعشتها لسنوات عديدة وعن قرب وأعرف ما هو ريال مدريد، كنت أعرف أن ذلك يمكن أن يحدث في المباراة لأنهم احتاجوا لهدف واحد ومن ثم يغيرون النتيجة كليا.

سجلوا هدفا وتغيرت المباراة وحدث ذلك أيضا لهم ضد تشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول.

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