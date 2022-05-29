لمناقشة الترتيبات الأخيرة.. الخطيب يجتمع مع أعضاء إدارة الأهلي في المغرب

الأحد، 29 مايو 2022 - 17:35

كتب : FilGoal

مجلس إدارة الأهلي

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثته في الدار البيضاء اجتماعا مع أعضاء مجلس الإدارة المرافقين للبعثة.

ويرافق البعثة كل من العامري فاروق نائب رئيس النادي، وخالد مرتجي أمين الصندوق، وطارق قنديل ومحمد شوقي وحسام غالي ومحمد الجارحي أعضاء مجلس الإدارة.

وينعقد هذا الاجتماع لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بمباراة الغد، نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.

ويأتي في مقدمة هذه الملفات مسألة تذاكر المباراة، بالإضافة إلى ما طلبه الأهلي في الاجتماع الفني صباح اليوم، وكذلك ما طلبه في الأيام السابقة.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، الذي أوضح أن رئيس النادي يحاول ترتيب كافة الأمور بما يضمن توفير الدعم اللازم للفريق في مباراة الغد.

ويلعب الأهلي ضد الوداد على أرضية ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

واستجاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للطلب الذي تقدم به الأهلي بشأن مكان مقاعد الفريق خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي، كما كشف مصدر من النادي لـ FilGoal.com عن حقيقة الإخطار بتعطيل تقنية الفيديو. (طالع التفاصيل)

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