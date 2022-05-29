مؤتمر موسيماني: عليكم الحذر من مواجهة الأهلي.. نحن هنا للفوز ببطولة إفريقيا

شدد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على أن فريقه يتواجد في المغرب من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا عندما يواجه الوداد.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "بالطبع نحن الآن في النهائي، كلا الفريقين قطع شوطا طويلا للوصول إلى هنا وكلانا يتوقع الفوز، والمباراة ستكون صعبة للغاية".

وأضاف "أرى أن هذه المباراة تشبه كثيرا نفس أجواء مواجهة الرجاء في ربع النهائي".

وواصل "علاقتي جيدة جدا مع الوداد واللاعبين ورئيس النادي سعيد الناصري إنه رجل طيب جدا".

وأكمل "حالة السولية وحمدي فتحي بعد التعافي من الإصابة؟ سنلعب وإذا خسرنا لن نقدم الأعذار".

وفسر "سنلعب دون النظر للغيابات وفريقنا اعتاد على ذلك، في كأس العالم للأندية لعبنا بدون 11 لاعبا".

وأشار "المغرب جيد جدا بالنسبة لي أشعر وكأنني في المنزل، شاركت هنا في دورة تدريبية رفقة وليد الركراكي والآن نواجه بعضنا البعض".

وأكد "نحن في النهائي للمرة الثالثة على التوالي، عليكم الحذر من مواجهة الأهلي واحترام تاريخه وإمكانياته في أي مكان".

وبسؤاله عن توتر العلاقة مع الإعلام المصري رد قائلا: "لا أعرف عن ماذا تتحدث، أنت أول ما أخبرني بذلك الآن".

واستمر في تصريحاته "نهائي إفريقيا يقام في المغرب والأهلي أيضا يتواجد هنا، فنحن لا نفكر سوى في المباراة فقط".

وأردف "ما يحدث خارج الملعب قد يلعب دورا في النهائي، ولكن ما أستطيع فعله سيكون من خلال كرة القدم فقط، من الرائع أن نحقق الانتصار هو لأن ذلك سيكون انتصارات تاريخيا".

وبسؤاله عن الفرصة التي حصل عليها لتدريب الأهلي قال: "لا يستطيع أي شخص النجاح دون أن يتلقى المساعدة وأنا قابلت مساندة ودعما كبيرا لأصبح مدربا للأهلي، الحياة عبارة عن فرص تحصل عليها وتستفيد منها، وأنا كنت محظوظا".

وأتم تصريحاته "نحن هنا في المغرب للفوز ببطولة إفريقيا، للأسف لم نحقق الفوز على الرجاء هنا وإذا سجلنا ركلة الجزاء لكانت الأمور اختلفت".

ويلعب الأهلي ضد الوداد مساء غدا الإثنين في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 الذي يقام في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم الأحد على ملعب المباراة. ويسبقه المؤتمر الصحفي لـ بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد عبور وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي، بينما تغلب الوداد على بترو أتلتيكو الأنجولي.

ويتولى الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز إدارة المباراة. يوتواجد الإثيوبي باملاك تيسيما حكما لتقنية الفيديو.

اقرأ أيضا:

تعرف على تقييم صلاح في نهائي أوروبا

كورتوا: منعت صلاح من التسجيل بهذه الطريقة

كلوب: سأحجز فندق نهائي الموسم المقبل

بيريز: مبابي أصبح من الماضي