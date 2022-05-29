مؤتمر الركراكي: الأهلي هو ريال مدريد إفريقيا ويعرف كيف يفوز.. والوداد فريق "الجرينتا"

يرى وليد الركراكي المدير الفني للوداد المغربي أن مباراة فريقه ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ستكون مثل المهرجان الكروي بين الفريقين.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي: "لدينا أفضل الفرق في إفريقيا في النهائي الوداد والأهلي، إذا فاز الأحمر ستكون البطولة الثالثة على التوالي له".

وأضاف "هذه منافسة مهمة على الصعيد القاري والعالمي ونحن سعداء بالمشاركة في النهائي، والأهلي لديه انضباط تكتيكي في الملعب ومن الناحية الفنية والنفسية هم جاهزون".

وواصل "لدينا المميزات الرياضية المطلوبة ولم نصل للنهائي سوى بقوة شخصيتنا ويجب أن نكون في حالة كبيرة من التركيز لأنها مباراة واحدة وليست ذهاب وإياب".

واستمر في تصريحاته "سنلعب ضد خصم سيجعل المباراة أمامنا صعبة وحضرنا لذلك بأفضل طريقة، ولا يجب أن أزيد الضغط على اللاعبين ولابد أن نشرف المغرب وكرة القدم الإفريقية لأن العالم كله سيشاهدنا".

وأردف "واجهة النهائي ستكون مشرفة لأنه يجمع بين الأهلي والوداد، ولابد أن تحترم الجماهير قواعد الدخول والخروج حتى لا يحدث مثلما حدث في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وشدد "لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا وسنبذل قصارى جهدنا للفوز باللقب، ومركب محمد الخامس من أفضل الملاعب في البلاد، علينا أن نبذل أقصى جهدنا لنشرف المغرب والوداد".

وأشار "نحن على دراية بالضجة التي حدثت حول إقامة مباراة النهائي في المغرب وهذا هو قرار الاتحاد الإفريقي وأريد أن أقول إن المباراة تعد مهرجانا كرويا وكاف اختار المدينة الأفضل في رأيي".

وشرح "إذا أقيمت المباراة في السنغال أو جنوب إفريقيا لن تكون مثل المهرجان الكروي لعدم وجود الجمهور، ولن نعترض إذا كانت المباراة ستقام في القاهرة".

وأردف "هذه معركة بأتم معنى الكلمة، معركة في الصحافة والإعلام المغربي والمصري، وهي معركة جميلة، وما يهمني أن تكون المباراة جميلة ويجب أن نحافظ على تركيزنا حتى لا نرتكب الأخطاء وليكن الفوز للأفضل".

وعن الأهلي قال: "الأهلي هو ريال مدريد إفريقيا ويعرف كيف يفوز، شاهدنا نهائي أوروبا وسنتعلم منه حتى لا نفعل أخطاء ليفربول".

وفسر "بترو أتلتيكو فاز على صن داونز الذي فاز على الأهلي ذهابا وإيابا، لذلك إذا لم نلعب ضده في نصف النهائي لواجهناه في النهائي".

وعاد للحديث عن الأهلي قائلا: "الأهلي دائما هو المرشح للفوز بكل البطولات، ولا نستطيع الحفاظ على نجوم الفريق مثل بنشرقي وأوناجم لأنهم رحلوا إلى الدوري المصري حيث توجد الأموال".

وشدد "الأهلي ناد عريق وأنا أقول الحقيقة، فهم وصلوا إلى النهائي 3 مرات متتالية، لم أقل إن الأهلي هو المرشح للفوز والمباراة متساوية بنسبة 50% لكل طرف".

وعن الطرف صاحب الأفضلية في المباراة قال: "على الورق الخبرة تصب في صالح الأهلي ولكننا نلعب بقلوبنا ولدينا ثقة كبيرة وسنقاتل في الملعب".

وأتم تصريحاته "بالحديث عن الروح القتالية وما يسمى بالـ"جرينتا" ففريق الوداد هو أفضل من يفعل ذلك، إذا التزمنا بطريقة اللعب داخل الملعب لن يستطيع الأهلي أن يهزمنا".

ويلعب الأهلي ضد الوداد مساء غدا الإثنين في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 الذي يقام في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم الأحد على ملعب المباراة.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد عبور وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي، بينما تغلب الوداد على بترو أتلتيكو الأنجولي.

ويتولى الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز إدارة المباراة. يوتواجد الإثيوبي باملاك تيسيما حكما لتقنية الفيديو.

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