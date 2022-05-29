صلاح يتوج بجائزة أجمل هدف في موسم الدوري الإنجليزي

الأحد، 29 مايو 2022 - 13:22

كتب : FilGoal

احتفال محمد صلاح بهدفه مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي المرشحين فوز محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة هدف الموسم في الدوري.

وفاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي على حساب ليفربول بفارق نقطة واحدة، لكن صلاح حصد جائزة الهداف وجائزة أفضل صانع أهداف.

الهدف الذي حصد جائزة الأجمل في شهر أكتوبر الماضي، توج بجائزة أفضل هدف في الموسم ككل.

أخبار متعلقة
رودريجو: كورتوا قادنا للفوز والتتويج بدوري الأبطال كاسيميرو: هذا اللقب كان الأصعب تقييم صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا روبرتسون: صديقي لم يدخل نهائي أوروبا ومتهم بحيازة تذكرة مزورة

وكانت قائمة المرشحين كالتالي:

-هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي

-هدف داني إنجز مع أستون فيلا أمام نيوكاسل

-هدف أندروس تاونسيند مع إيفرتون أمام بيرنلي

-هدف رودري مع مانشستر سيتي أمام نيوكاسل

-هدف ألكسندر لاكازيت مع أرسنال أمام ساوثامبتون

-هدف ماتيو كوفاسيتش مع تشيلسي أمام ليفربول

-هدف ولفريد زاها مع كريستال بالاس أمام نورويتش

-هدف كريستيانو رونالدو الأول مع مانشستر يونايتد أمام توتنام في الإياب

-هدف ميجيل ألميرون مع نيوكاسل يونايتد أمام كريستال بالاس

-هدف سون هيونج مين مع توتنام أمام ليستر سيتي.

وفاز محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي بالاشتراك مع سون هيونج مين برصيد 23 هدفا.

النجم المصري توج ببطولتين هذا الموسم، هما كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي، لكنه خسر في أسبوع واحد، الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي، ودوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

طالع أيضا..

تعرف على تقييم صلاح في نهائي أوروبا

موسيماني يتحدى ويحذر

موقف عبد المنعم من نهائي إفريقيا

كورتوا: منعت صلاح من التسجيل بهذه الطريقة

محمد صلاح ليفربول
نرشح لكم
ماذا قال لاعبو ليفربول في احتفالية الموسم بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا تقارير: كونتي منع ليفربول من التعاقد مع سون رغم خسارة الدوري والأبطال.. حافلة ليفربول تطوف شوارع المدينة يونايتد: رانجنيك لن يعمل كمستشار للنادي تشيلسي يعلن التوصل لاتفاق نهائي لبيع النادي.. وموعد إتمام الصفقة هل يأتي مارش برجاله؟ ليدز يونايتد يعلن صفقته الصيفية الأولى أستون فيلا يعلن اتفاقه مع إشبيلية على ضم دييجو كارلوس فيرناندينيو يتوج بجائزة أقوى هدف في الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
تاكيس بعد الفوز على المصري: تخطينا المرحلة الصعبة 19 دقيقة | الكرة المصرية
8 مباريات بلا فوز.. بيراميدز يعود لطريق الانتصارات على حساب المصري 41 دقيقة | الكرة المصرية
ماذا قال لاعبو ليفربول في احتفالية الموسم بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا ساعة | الدوري الإنجليزي
بهدف عكسي.. نوتنجهام فورست يعود لـ الدوري الإنجليزي بعد غياب 23 عاما ساعة | الكرة الأوروبية
تقارير: كونتي منع ليفربول من التعاقد مع سون ساعة | ميركاتو
رغم خسارة الدوري والأبطال.. حافلة ليفربول تطوف شوارع المدينة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
انتهت في الدوري - المصري (1) - (3) بيراميدز.. الثالث يكتب النهاية 2 ساعة | الكرة المصرية
الثاني على التوالي للفريقين.. فيوتشر يتعادل مع إيسترن كومباني 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 2 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام 4 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح