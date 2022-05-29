صلاح يتوج بجائزة أجمل هدف في موسم الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي المرشحين فوز محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة هدف الموسم في الدوري.

وفاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي على حساب ليفربول بفارق نقطة واحدة، لكن صلاح حصد جائزة الهداف وجائزة أفضل صانع أهداف.

الهدف الذي حصد جائزة الأجمل في شهر أكتوبر الماضي، توج بجائزة أفضل هدف في الموسم ككل.

وكانت قائمة المرشحين كالتالي:

-هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي

-هدف داني إنجز مع أستون فيلا أمام نيوكاسل

-هدف أندروس تاونسيند مع إيفرتون أمام بيرنلي

-هدف رودري مع مانشستر سيتي أمام نيوكاسل

-هدف ألكسندر لاكازيت مع أرسنال أمام ساوثامبتون

-هدف ماتيو كوفاسيتش مع تشيلسي أمام ليفربول

-هدف ولفريد زاها مع كريستال بالاس أمام نورويتش

-هدف كريستيانو رونالدو الأول مع مانشستر يونايتد أمام توتنام في الإياب

-هدف ميجيل ألميرون مع نيوكاسل يونايتد أمام كريستال بالاس

-هدف سون هيونج مين مع توتنام أمام ليستر سيتي.

This is @MoSalah at his mesmerising, brilliant best! ✨ His solo strike against Man City is your @budfootball Goal of the Season 👏#PLAwards | @LFC pic.twitter.com/4W5xq1xJmj — Premier League (@premierleague) May 29, 2022

وفاز محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي بالاشتراك مع سون هيونج مين برصيد 23 هدفا.

النجم المصري توج ببطولتين هذا الموسم، هما كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي، لكنه خسر في أسبوع واحد، الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي، ودوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

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