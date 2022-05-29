الأهلي يعلن عدم تلقيه إخطار من كاف بشأن توقف تقنية الفيديو في نهائي إفريقيا

الأحد، 29 مايو 2022 - 14:42

كتب : حسام نور الدين

وفد الأهلي في المغرب - حسام غالي وخالد مرتجي وسيد عبد الحفيظ

أعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي عدم تلقيه أي إخطار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن تعطيل أو توقف تقنية الفيديو خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الأهلي عبر موقعه الرسمي: "الأهلي لم يتلق أي مكاتبات من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص توقف او احتمالية توقف ال VAR اثناء نهائي دوري الأبطال غدا".

وأضاف "بل وأكد مسؤولو كاف في الإجتماع الفني للمباراة والذي انتهي منذ دقائق لممثلي النادي الأهلي في ذات الإجتماع علي إقامة المباراة بوجود تقنية الـVAR دون توقف".

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وكشف مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "كاف استجاب لطلبنا بنقل مكان دكة الفريق لتكون ناحية اليمين بجوار مدرج جمهور الأهلي بدلا من ناحية اليسار".

وأضاف "ما يتم تداوله عن إخطار الأهلي من قبل كاف باستكمال نهائي إفريقيا في حالة تعطل تقنية الفيديو لا أساس له من الصحة، ومسؤولي كاف أكدوا أن هذا الكلام بعيد تماما عن الحقيقة". (طالع التفاصيل)

ويلعب الأهلي ضد الوداد مساء غدا الإثنين في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 الذي يقام في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم الأحد على ملعب المباراة.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد عبور وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي، بينما تغلب الوداد على بترو أتلتيكو الأنجولي.

ويتولى الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز إدارة المباراة. يوتواجد الإثيوبي باملاك تيسيما حكما لتقنية الفيديو.

الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا
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