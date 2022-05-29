مصدر من الأهلي لـ في الجول: كاف استجاب لطلبنا.. وهذه حقيقة "الإخطار بتعطيل تقنية الفيديو"

استجاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للطلب الذي تقدم به الأهلي بشأن مكان مقاعد الفريق خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

وكشف مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "كاف استجاب لطلبنا بنقل مكان دكة الفريق لتكون ناحية اليمين بجوار مدرج جمهور الأهلي بدلا من ناحية اليسار".

وأضاف "ما يتم تداوله عن إخطار الأهلي من قبل كاف باستكمال نهائي إفريقيا في حالة تعطل تقنية الفيديو لا أساس له من الصحة، ومسؤولي كاف أكدوا أن هذا الكلام بعيد تماما عن الحقيقة".

وواصل "مراقب المباراة كيم لي سونج أكد لمسؤولي الأهلي أن الإجراءات الخاصة بالمباراة سيتم تنفيذها وفقا للقواعد القانونية المتعارف عليها".

وأتم تصريحاته "هناك حالة من الارتياح في الأهلي لتولي الحكم السابق الشهير من موريشيوس كيم لي سونج مسؤولية مراقب نهائي إفريقيا".

ويلعب الأهلي ضد الوداد مساء غدا الإثنين في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 الذي يقام في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم الأحد على ملعب المباراة.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد عبور وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي، بينما تغلب الوداد على بترو أتلتيكو الأنجولي.

ويتولى الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز إدارة المباراة. يوتواجد الإثيوبي باملاك تيسيما حكما لتقنية الفيديو.

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