مران الأهلي – محاضرتان من موسيماني.. تدريبات بدنية وحضور الجمهور

ألقى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرتين على لاعبي فريقه اليوم واحدة بالفيديو قبل انطلاق المران وأخرى خلاله استعدادا للقاء الوداد.

ويواجه الأهلي منافسه الوداد يوم الإثنين المقبل في مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستمرت المحاضرة التي كانت بالفيديو لنصف ساعة وكانت في فندق الإقامة الخاص بالأهلي.

وفي المران تحدث موسيماني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع اللاعبين لـ15 دقيقة.

وبعد ذلك استمرت التدريبات البدنية لنصف ساعة وأدى رباعي حراس المرمى تدريبات قوية.

وشهد مران الأهلي حضور جماهير الفريق لربع ساعة التي هتفت للاعبين وطالبتهم بالفوز وتحقيق اللقب الإفريقي للمرة 11 في تاريخ النادي.

ويطمح الأهلي في الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي في إنجاز لم يحدث من قبل في تاريخ إفريقيا.

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