صحوة الجيش مستمرة.. الطلائع يهزم المحلة ويواصل سلسلته الرائعة في الدوري

واصل طلائع الجيش سلسته الرائعة في الدوري المصري بفوزه على غزل المحلة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

وأكمل طلائع الجيش بفوزه على غزل المحلة مباراته رقم 13 على التوالي في الدوري بدون هزيمة والـ 14 في جميع البطولات، كما حقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري.

خلال الـ 13 المباراة الأخيرة في الدوري حقق طلائع الجيش 7 انتصارات منهم فوز على الزمالك، بينما حقق التعادل في 6 مباريات أخرى ومنها مباراة الأهلي، كما حقق الفوز على حلوان في دور الـ 32 كم كأس مصر.

بذلك وصل رصيد طلائع الجيش لـ32 نقطة يحتل بهم المركز السادس في جدول الترتيب.

فيما تجمد رصيد المحلة عند 25 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

التشكيل

🏟 التشكيل - الزناري أساسي وعودة أنطوي لـ طلائع الجيش.. وأجويرو يقود هجوم غزل المحلة pic.twitter.com/FKF1ZDmLep — FilGoal (@FilGoal) May 28, 2022

أحداث المباراة

ابدأ المحلة الهجوم في المباراة في الدقيقة الـ 14 برأسية جاورت المرمى.

وفي الدقيقة الـ 18 أجرى طلائع الجيش تبديلا اضطراريا بنزول أحمد هاني بدلا من زولا الذي تعرض للاصابة.

وكاد جون أنتوي أن يتقدم بالهدف الأول للجيش بعدما تلقى تمريرة من رجب عمران ليسدد قبل أن يتصدى حارس المرمى عمرو شعبان.

وفي الدقيقة الـ 37 سجل رجب عمران الهدف الأول للجيش بعد أن تلقى عرضية من محمد ناصف داخل منطقة الجزاء ليستدير ويسدد الكرة في المرمى.

وفي الشوط الثاني كاد طلائع الجيش أن يضيف الهدف الثاني عن طريق ميدو جابر الذي سدد من داخل منطقة الجزاء ولكن عمرو شعبان تصدى للكرة على مرتين.

واستبسل مدافعي طلائع الجيش خلال باقي دقائق المباراة مانعين حدوث أي هجمات خطيرة على المرمى.